- Olandeza Carlijn Achtereekte a castigat sambata proba feminina de 3.000 m in concursul de patinaj viteza din cadrul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang, fiind urmata pe podium de doua compatrioate, detinatoarea titlului, Ireen Wust, si Antoinette de Jong. Achtereekte a obtinut primul sau aur olimpic,…

- Nu va fi vorba doar despre sport la Jocurile Olimpice de iarna din acest an. Coreea de Sud se foloseste de prilejul gazduirii evenimentului pentru a prezenta lumii unele dintre cele mai avansate tehnologii ale momentului. Tara in care au luat nastere companii precum LG, Samsung si Hyundai,…

- Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang au inceput, ieri, cu o ceremonie sub semnul pacii, marcata de momentul istoric al defilarii sportivilor din Coreea de Nord si Coreea de Sud sub drapelul unificarii. Ceremonia a inceput cu clopotul pacii batand in mijlocul arenei din Pyeongchang si cu…

- Patinaj de agrement la JO. Laura Gomez va reprezenta Columbia la patinaj viteza la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, desi s-a apucat de acest sport doar in urma cu sase luni si doar de distracție. Cu 48 de ore inainte de inceperea JO, ea nici macar nu avea echipamentul necesar pentru prezentarea…

- Snowboardera britanica Katie Ormerod a fost nevoita sa renunte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din cauza unei fracturi la calcaiul drept la antrenamentul efectuat joi, dupa doar 24 de ore de la o prima fractura, insa la incheietura unei maini, informeaza AFP. "Cuvintele nu sunt suficiente pentru…

- Pare incredibil, dar este o poveste reala: Laura Gomez va reprezenta Columbia in proba de patinaj viteza la JO de la Pyeongchang, desi s-a apucat de acest sport din amuzament in urma cu doar sase luni.

- Arbitrajul sportv a respins recursul celor 47 de ruși care au atacat decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) privind interdictia participarii lor la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Printre rușii care nu pot participa la Jocurile din Pyeongchang se afla și de șase ori campionul olimpic la…

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- Starul rus al short-track-ului, Viktor Ahn, sextuplu campion olimpic, si biatlonistul Anton Sipulin vor afla daca vor putea participa sau nu la Jocurile Olimpice de la PyeongChang vineri dimineata, cand Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) urmeaza sa dea publicitatii decizia sa, informeaza AFP.…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere. VINERI 9 FEBRUARIE 01,35 (ora Romaniei) curling, dublu mixt: Coreea de Sud - Norvegia,…

- Sporturile de iarna isi vor trai in urmatoarele doua saptamani momentul de glorie, Jocurile Olimpice reprezentand visul suprem al fiecarui sportiv. La PyeongChang (Coreea de Sud) va avea loc editia cu numarul XXIII a competitiei care reuneste la start tot ceea ce are mai bun planeta in acest moment.…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Nu mai are nimic de demonstrat, insa are viteza in "sange" si pur si simplu nu se poate opri. Ar putea la fel de bine sa faca cariera in modeling, insa ea este pur si simplu "pasionata de ceea ce ii place sa faca - sport". Lindsey Caroline Vonn (pe numele complet) va concura la Jocurile Olimpice de…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- LIVE BLOG Jocurile Olimpice de iarna 2018, program și rezultate. Competiția de la Pyeongchang, Coreea de Sud, e transmisa in direct de la TVR. Evenimentele vor fi comentate din studioul de la București. Jocurile Olimpice de iarna 2018 includ 102 evenimente sportive la 15 discipline din 7 sporturi: patinaj…

- In lot pentru Jocurile Olimpice de iarna care urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, boberul Paul Muntean a fost exclus luni, iar ieri a fost reprimit, la interventia COSR , insa participarea lui la competitie nu este sigura. Cu doar trei zile inainte de plecarea in Coreea de Sud, la JO de iarna de la…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi in Coreea de Sud, informeaza agentia Yonhap. Delegatia nord-coreeana, compusa din 32 de persoane, intre care 10 sportivi, si condusa de ministrul adjunct…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a recomandat ca la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) sa se utilizeze vechea versiune a flacoanelor in care sunt pastrate esantioanele recoltate sportivilor, din cauza semnelor de intrebare legate de fiabilitatea celor de ultima generatie,…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Sportiva Raluca Stramaturaru, care va reprezenta Romania la proba de sanie din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a afirmat miercuri, ca delegatia tarii noastre spera la o medalie olimpica chiar de la aceasta editie a JO.“Pot spune ca sunt foarte fericita ca m-am calificat…

- Alaturi de Cristopher Hoerl, și Nicolae Gaiduc vor evolua pentru Moldova la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang, programate in perioada 9-25 februarie 2018, transmite IPN. Nicolae Gaiduc are 21 de ani și evolueaza la proba schi fond. Sportivul din Ungheni a acumulat numarul de puncte și concursuri…

- Patinatorii rusi Ksenia Stolbova si Ivan Bukin nu pot participa la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din cauza scandalului de dopaj din Rusia. "Comitetul International Olimpic, fara nicio explicatie, nu i-a admis pe Ksenia Stolbova si Ivan Bukin", a anuntat federatia rusa, care considera deciia…

- Sextuplul campion olimpic la short-track Viktor Ahn, biatlonistul Anton Sipulin si schiorul Serghei Ustiugov nu sunt selectionabili pentru JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), din cauza scandalului de dopaj care a lovit Rusia, a anuntat marti Comitetul olimpic rus (ROC), citat de AFP si…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Patinatorul de viteza rus Viktor Ahn, de sase ori campion olimpic la short-track, nu va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din cauza implicarii sale in scandalul de dopaj institutionalizat din Rusia dezvaluit de raportul McLaren, a anuntat luni agentia rusa de presa TASS, mentionand…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, ieri, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. Sportiva s-a clasat, joi, pe locul 43 in proba de 7,5 kilometri sprint, la Arterselva, in Italia. Eva Tofalvi, in varsta…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, joi, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. “Am facut calificarea pentru a sasea Olimpiada! Multumesc tuturor celor care au crezut in mine”, a scris Tofalvi pe Facebook.Sportiva…

- Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic în 2010 la schi fond, nu va participa la concursul de Cupa Mondiala de la Planica (Slovenia), programata în acest weekend, din cauza unor probleme de sanatate si sansele sale de a concura la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang s-au…

- Patrick Chan, triplu campion mondial la patinaj artistic, in varsta de 27 ani, a fost inclus in lotul Canadei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), dupa ce a reusit sa castige cel de-al zecelea sau titlu national, duminica, la Vancouver. Chan va participa,…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa. Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- TAS a anuntat, marti, ca a primit 42 de solicitari de apel din partea sportivilor rusi suspendati de CIO pentru Jocurile Olimpice de iarna, din cauza dopajului, informeaza Reuters. Cei 42 fac parte dintr-un grup de 43 de sportivi rusi, carora CIO le-a interzis participarea la Pyeongchang din cauza…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP. Excluderea patinoatoarei de 21 de ani din…

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Hanyu s-a accidentat la glezna dreapta la 9 noiembrie, in timp ce exersa un cvadruplu Lutz. El si-a reluat antrenamentele, dar deocamdata nu face sarituri. Hanyu va lipsi de la campionatul Four Continents, in ianauarie, dar face parte din lotul pentru Jocurile Olimpice de iarna. "Avand in vedere perioada…

- Sportivii romani au obtinut o medalie de argint si una de bronz in Cupa Europei la bob si una de bronz in Cupa Natiunilor la sanie, a anuntat vineri Federatia Romana de Bob si Sanie intr-un comunicat. Pe partia olimpica din La Plagne (Franta), in Cupa Europei la Bob, echipajul feminin format din Maria…

- "Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom impiedica pe sportivii noștri sa ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang", intre 9 și 25 februarie, a declarat Putin, citat de agențiile ruse de presa, la o intalnire cu muncitorii de la o uzina din Nijnii Novgorod (Volga).Rusia…

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Decizia Comitetului International Olimpic (CIO) vine ca urmare a dopajului de stat organizat…