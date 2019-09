Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele de anul acesta arata o piata de birouri record in Bucuresti unde se estimeaza a fi livrati 400.000 de metri patrati, a declarat, joi, seful departamentului de birouri JLL Romania, Marius Scuta, in cadrul unei conferinte de presa. "Cifrele de anul acesta arata o piata record. Arata…

- Aceasta toamna aduce cu sine o discutie extrem de spinoasa la Bruxelles. Care investitii din sectorul energetic vor avea, in viitor, dreptul sa primeasca finantare din fonduri europene sau de la unele din principalele institutii financiare internationale? Mai precis, vom mai putea finanta din bani UE…

- ANM A FACUT DEJA ANUNȚUL. CAND VA FI PRIMA NINSOARE IN ROMANIA Administrația Naționala de Meteorologie a transmis primele informații referitoare la evoluția vremii in urmatoarele trei luni de zile. Toamna debuteaza cu zile relativ calde, temperaturile incadrandu-se in limite normale pentru aceasta perioada.…

- "Comparand statisticile oficiale privind activitatea de tranzactionare cu datele despre cererea si oferta de locuinte din piata, poate fi observata o aparenta contradictie. Astfel, daca volumul tranzactiilor imobiliare incheiate la nivel national este mai mic decat in perioada similara a anului trecut,…

- Singurul studiu care cuprinde toate tranzacțiile imobiliare (cu spijinul primariei) și care este analizat de evaluatori autorizați și cu experiența relevanta este cel facut anual în Cluj-Napoca. Desigur, este un oraș care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare exponențiala și singurul…

- La intalnire a participat si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Monica Gheorghita. Paula Pirvanescu a prezentat delegatiei din Bahrain proiectele strategice in parteneriat public-privat si cadrul macroeconomic favorabil investitiilor in Romania. 'Credem ca este absolut necesar…

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

- Prețurile la benzina și motorina vor putea fi comparate, de astazi, online. Consiliul Concurenței lanseaza „Monitorul Preturilor pentru Carburanti" ce va contine informatii despre tarifele practicate in marile lanturi de benzinarii din Romania.