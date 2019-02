JLL Romania: Cladirile istorice din Bucuresti, noua tinta a investitorilor imobiliari, in conditiile in care disponibilitatea terenurilor pentru constructii este redusa

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile istorice din centrul Capitalei au devenit noua tinta pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul in care exista tot mai putine terenuri pentru constructii in aceasta zona, se precizeaza intr-o analiza de specialitate. Avand in vedere cererea mare existenta pentru spatii de…

- Cladirile istorice din centrul Capitalei au devenit o noua tinta pentru dezvoltatori in conditiile in care disponibilitatea terenurilor pentru constructii in aceasta zona este din ce in ce mai redusa. Potentialul acestui segment de piata este foarte mare avand in vedere cererea pentru spatii de birouri…

- Situatia scandaloasa a falsurilor din Romania continua. Dupa medici, voluntari medicali si fizicieni, a venit randul inginerilor. Facultatea de Geodezie a Universitatii de Constructii din Bucuresti a trimis in campul muncii 30 de falsi ingineri.

- ANCOM a elaborat si supune consultarii publice documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz, care stabileste obiectivele, principiile, conditiile si procedura pentru acordarea…

- Taco Bell a intrat pe piața din România în octombrie anul trecut și a ajuns, pâna în prezent, la patru unitați plasate în centre comerciale din București. Cel mai nou restaurant va fi inaugurat în Iulius Mall Cluj, sâmbata, pe 22 decembrie 2018. Cu o investiție…

- Romania este cea mai religioasa țara din Europa. 64% dintre romani cred in Dumnezeu, arata un studiu facut in 34 de țari de pe continent. Dovada și miile de oameni care au venit sa se roage in centrul Capitalei, la moaștele Sfantului Nicolae, celebrat joi.

- Implicata in proiectul “Vizita de lucru” de la TVR, care presupune multe drumuri in afara Capitalei, Geanina Corondan nu mai are timp de intalnirile de odinioara, cu amicii sai. Geanina Corondan nu prea mai are timp și de viața personala. Vedeta este prinsa cu drumurile pe care le face prin fabricile…