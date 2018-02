JLL: Lipsa de infrastructura a determinat dezvoltatorii imobiliari sa construiasca proiecte mixte de spatii de birouri si locuinte

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie a Consiliului Judetean proiectul de hotarare privind participarea judetului la actiuni si evenimente nationale si internationale de promovare turistica pentru anul 2018. Printre destinatii se numara Berlin si Londra. Evident, actiunile din luna…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- Un numar de peste 15 proiecte imobiliare de mari dimensiuni au fost finalizate in Romania, in ultimele 18 luni, si toate beneficiaza de o certificare sustenabila, indiferent ca este vorba de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sau LEED (Leadership in Energy and…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar.

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Compania Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, va finaliza in acest an o noua cladire de birouri in Timisoara, de 19.000 mp, si va incepe lucrarile la un alt centru, de 50.000 mp, in conditiile in care dezvoltatorul avea la finele anului trecut un portofoliu de 10 cladiri de birouri,…

- Incepand cu data de 1 februarie, Daniela Popescu s-a alaturat, in calitate de director asociat, departamentului de birouri al firmei de consultanta imobiliara Colliers International Romania, dupa o activitate de peste 12 ani in companie. Daniela Popescu este parte a echipei Colliers International…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariați, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București.

- Piata spatiilor de de birouri din Bucuresti a insumat peste 170 de tranzactii in 2017 si peste 310.000 mp inchiriati in cladirile de clasa A si B, rezultate apropiate celor record din 2016, potrivit companiei de consultanta imobiliara Knight Frank. In 2018 sunt preconizate cresteri si cereri noi…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Lantul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardere Travel Retail, a ajuns la 29 de unitati in Romania, mai exact in trei orase din tara - Bucuresti, Iasi si Sibiu.

- Zona Expozitiei din Bucuresti, situata in apropierea Casei Presei, a devenit anul acesta un nou pol de dezvoltare imobiliara, dupa ce mai multi investitori au anuntat ca vor sa ridice proiecte rezidentiale. Printre acestia, se numara oamenii de afaceri Gheorghe Iaciu (Impact), George Copos, Dan Sucu,…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”. CFR Marfa este…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Cele mai mari cresteri de pret consemnate in trimestrul trei al acestui an au fost in Brasov unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele din blocuri au urcat in medie cu 3,2% fata de trimestrul anterior, urmat de Constanta (+2,4%), apoi Bucuresti (+2,3%), Cluj-Napoca (+0,9%) si Timisoara…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Ministrul Transporturilor român Felix Stroe, a efectuat, astazi , o vizita de lucru la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministrul transporturilor Felix Stroe s-a întâlnit la Londra cu Directorul General pentru Infrastructura al Bancii Europene pentru Reconstrucție…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, in interiorul industriei, insa, concentrarea afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, avertizeaza KeysFin.…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Suedezii de la Skanska vor sa inoveze in cladirile de spatii de birouri din Campus 6 pe care le construieste in zona Politehnica din Capitala, prin implementarea unui sistem de receptie virtuala. Acesta va fi prezent in toate proiectele viitoare Skanksa din Romania, iar prin intermediul acestui sistem,…

- Din cauza perioadei mari in care se achita banii prin intermediul programului guvernamental, multi constructori nu mai vand locuinte prin intermediul acestuia, sau cer un avans mai consistent. Daca pentru ieseni, achizitionarea unei locuinte prin Programul Prima Casa este o varianta convenabila, deoarece…

- Dorinta de crestere a cotei de piata si de acoperire a unor zone noi, in vederea extinderii afacerilor, sunt principalele argumente ale producatorilor de materiale de constructii care au in plan dezvoltarea unor fabrici noi. Asta in ciuda faptului ca unitatile de productie care functioneaza acum sunt…

- S-a terminat perioada podurilor de flori și a lacrimilor patetice și a venit vremea faptelor concrete și pragmatice, susține Traian Ungureanu, europarlamentar din grupul PPE, într-un interviu exclusiv pentru 10TV, acordat la Bruxelles, transmite 10tv.md Europarlamentarul vede implicarea…

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Industria IT din Romania ar putea crește cu 9% pe an, pana in 2025, iar ideea de colaborare intre entitațile din domeniu reprezinta viitorul, a afirmat, joi, in cadrul Smart Alliance Innovation Summit, Gabriel Munteanu, președintele clusterului Smart Alliance. "Clusterul Smart Alliance,…

- Beneficiarii subventiilor de 3.000 de euro pentru cultivarea rosiilor in sere si solarii au pus pe piata, pana in prezent, in jur de 30.000 de tone de tomante cultivate in spatii protejate, potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea. Acest program de sprijin a fost demarat in primavara…

- Bogaris Residential Rom Cuatro SRL Bucuresti a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta documentatia tehnica pentru proiectul "Accesuri rutiere si pietonale pentru investitia laquo;Imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parterraquo;ldquo;, propus a fi realizat in zona fostei baze…