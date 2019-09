Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I de fotbal. Ilfovenii au deschis scorul prin georgianul Avtandil Ebralidze (16), la prima sa reusita in Liga I, venita dupa o greseala comisa de Nicusor…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a sustinut, astazi, meciul din etapa a treia a Cupei Romaniei, grupa A, intalnind in deplasare Timisoara Saracens.Gazdele au castigat la scor partida, cu 75 6, la pauza 42 3.Pentru oaspeti a inscris Pocovnicu, din doua lovituri de pedeapsa.A fost o partida fara istoric.…

- PSG a suferit prima înfrângere din actualul sezon din Ligue 1, campioana Franței fiind învinsa, scor 2-1, pe terenul celor de la Rennes. Cavani a deschis scorul pentru oaspeți, în minutul 36, cu singurul sut pe poarta al parizienilor din acest meci, dar Rennes a întors…

- FCSB a pierdut meciul cu Poli Iași, scor 1-2, disputat la Pitești, in etapa a șasea din Liga 1, transmite Mediafax.Scorul a fost deschis de Cosmin Frasinescu, in minutul 41, care a primit o centrare in careu de la Andrei Cristea și l-a invins pe Andrei Vlad. FCSB a restabilit egalitatea in…

- Gazdele s-au impus cu 37-25 (17-10), insa scorul conteaza mai puțin in aceasta faza a pregatirilor. Urmatorul amical al Crișul este programat, la finele saptamanii viitoare, la Gyula Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- FC Viitorul a avut parte de o seara de cosmar in Belgia. Echipa lui Gheorghe Hagi a dat piept cu KAA Gent, in mansa inaugurala a turului al doilea preliminar din Europa League. La fel cum s-a intamplat in urma cu trei ani, belgienii au demonstrat ca sunt o nuca greu de spart pentru Viitorul. Gazdele…

- formatia nemteana a invins cu 4-1 (1-0) in deplasarea de la Liteni Ozana Targu Neamt este foarte aproape de Liga a III-a, dupa ce a invins sambata, 15 iunie, pe terenul formatiei sucevene Viitorul Liteni, cu scorul de 4-1 (1-0). Pentru nemteni au realizat cate o dubla Patrichi si Ignea. „A fost un meci…

- Formația CS Carcea și-a adjudecat trofeul Cupei Romaniei – faza județeana, dupa ce s-a impus miercuri, pe stadionul „Extensiv“, cu scorul de 4-1, in finala competiției sustinuta in compania echipei Jiul Podari. Carcea a deschis scorul prin Ionuț Stancu, care a șutat sub bara dintr-o lovitura libera…