- Pugilistul roman Robert Jitaru a cucerit, duminica, medalia de aur la categoria 56 kg, la Campionatele Europene de box-Under 22 de la Targu Jiu, dupa ce reusise aceeasi performanta anul trecut, la Braila. Romania a incheiat Europenele de la Targu Jiu cu un bilant de patru medalii, una de aur, doua de…

- Sportivul Alberto Biro (SCM Bacau) a obtinut, sambata, medalia de bronz la categoria 81 kg, la Campionatele Europene de box under 22 de la Targu Jiu.Alberto Biro a fost invins in semifinale de ucraineanul Stepan Hrekul, anunța News.ro. Duminica, in galele finale, Romania va avea trei…

- "Eu tot timpul am avut o competitie cu mine insami, deci nu a fost chiar ca la nationale azi. Se poate spune ca se lipeste aurul de mine. Sper sa se lipeasca aurul pana la sfarsitul anului. Titlurile mondiale si europene inseamna insa o presiune maxima. Acum, la aceste Europene, am simtit presiunea.…

- Romania a ajuns la 17 medalii caștigate la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani dupa evoluțiile de astazi ale Loredanei Toma și Irinei Lepșa. Loredana a luat trei medalii de aur la smuls (105 kg.), aruncat (131 kg.) și total (236 kg.), la categoria 63 de kilograme, in timp ce Irina a obținut…

- Pugilistul roman Alberto Biro (cat. 81 kg) si-a asigurat, joi, o medalie la Campionatele Europene de box Under-22 de la Targu Jiu, dupa ce Robert Jitaru (cat. 56 kg) reusise si el calificarea in semifinale. Albert Biro, pregatit de Relu Auras la SCM Bacau, a reusit o victorie mare in sferturile…

- Casa de Cultura a orașului Cugir va gazdui marți, 3 aprilie 2018, de la ora 17.00, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos documentate despre evenimentele din Decembrie 1989: “Sfarșitul Ceaușeștilor”,…

- Campionatele Europene de box Under 22 organizate in premiera absoluta la Targu Jiu au intrat in aceasta saptamana pe linie dreapta. Dupa dubla festivitate de duminica (inaugurarea noii Sali Polivalente si deschiderea oficiala a competitiei), au urmat galele propriu-zise de box, la…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a liderilor PSD. Fostul social-democrat critica in termeni duri absenta reprezentantilor PSD de la un eveniment important din Targu Jiu si sustine ca gestul acestora nu a provocat altceva decat "stupoare…

- Patru echipe de elevi din Bucuresti, Alba Iulia si Targu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotica din Statele Unite ale Americii, dupa ce au fost desemnate castigatoare, duminica, la cea de-a doua editie a competitiei BRD FIRST Tech Challenge, care a avut loc la Sala Polivalenta…

- Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under 22 au debutat, duminica, la Targu-Jiu, la eveniment participand peste 400 de pugilisti, baieti si fete, din 37 de tari. Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat ca este pentru al doilea an consecutiv cand Romania a…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 16 pugilisti, printre care si sucevenii Dumitru Vicol si Adrian Botusan, la Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under-22 (perioada 25 martie – 1 aprilie), gazduite in Romania pentru al doilea an consecutiv, de aceasta data, in sala din Targu…

- Mai sunt putine zile pana la Campionatul European de Box Under 22, care va aduce la Targu Jiu sute de pugilisti. Catalin Braila, presedintele Asociatiei Judetene de Box Gorj, a spus ca intrarea la meciuri va fi libera. Competitia se...

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Valentin Vranceanu, antrenorul coordonator al lotului national, a anuntat lotul de pugilisti care va reprezenta Romania la Campionatul European de box Under 22 care va avea loc la Targu Jiu, in intervalul 25 martie – 1 aprilie. Intre cei 11 membri ai lotului masculin se afla si doi pugilisti ...

- Vasluianul Louis Munteanu a marcat un gol pentru Romania U16 in dubla cu Italia. Louis Munteanu, fost component al Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui, a devenit jucator de baza la echipele naționale de juniori ale Romaniei. Apreciat de Gheorghe Hagi, el fiind acum jucator al Viitorului Constanța,…

- Cea de-a 17-a etapa a Ligii I la futsal are ca unul dintre capetele de afis duelul dintre FK Odorheiul Secuiesc si United, programat luni de la ora 18.00. Cele doua echipe sunt vecine de clasament si promit o partida interesanta asa cum au fost mereu in ultimul timp duelurile directe. „Stim foarte bine…

- Florin Badita, fondatorul grupului Coruptia ucide, a fost nominalizat de Euronews pentru titlul de "Personalitatea europeana a anului", la editia din acest an a European Leadership Awards. Acesta concureaza cu actrita Emma Watson si modelul Edie Cambell, printre altii. Ceilalti nominalizati…

- Weather forecast from the National Administration of Weather (ANM): polar wind approaching, with negative temperatures. According to meteorologists, the weather will get worst starting Saturday in the north...

- Romania va fi reprezentata de un lot de 16 pugilisti (10 baieti si 6 fete), in frunte cu campionii europeni en titre Robert Jitaru si Paul Andrei Aradoaie, la Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under-22 (25 martie -1 aprilie), gazduite in Romania pentru al doilea an consecutiv,…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…

- Senatorul Scarlat Iriza sustine ca cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania a achizitionat toate certificatele de CO2 pentru anul 2018. Conform parlamentarului ALDE, aproximativ 140 de milioane de euro a platit compania miniera in acest an pe certificate de emisii…

- La 34 de ani, Andreea Raducan primeste recunoasterea internationala si din partea Hall of Fame. ”Ce bucurie poate fi mai mare decat atunci cand munca si performantele iti sunt rasplatite. Sunt extrem de bucuroasa sa ma aflu alaturi de cei mai buni gimnasti ai lumii din toate timpurile. Introducerea…

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale din Romania anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt.

- Romania va participa cu o delegatie de 42 de sportivi si 14 antrenori la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), care vor avea loc in perioada 2-11 martie, a anuntat forul national de profil.

- Romania va participa cu o delegatie de 42 de sportivi si 14 antrenori la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), care vor avea loc in perioada 2-11 martie, a anuntat forul national de profil. Cu exceptia probei de floreta juniori masculin pe echipe,…

- RONALD GAVRIL - DAVID BENAVIDEZ LIVE pentru titlul WBC la BOX. ONLINE STREAM Antena 3 - VIDEO. Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. …

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Echipa nationala Under 18 a Romaniei a disputat o partida amicala cu selectionata similara a Norvegiei, care s a incheiat la egalitate, 1 1.Intre titularii formatiei tricolore s au aflat si ambii jucatori de la FC Viitorul convocati de selectionerul Florin Bratu, fundasul Marius Leca si atacantul Alexandru…

- Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Iași va invita pe 23 februarie 2018, ora 12.00 la evenimentul DRAGOBETELE LA SCRIITORI. Invitați poeții: Angela BACIU Gabriela CHIRAN Marius CHELARU Moderator: Cassian Maria SPIRIDON * Intalnirea cu publicul va avea loc la sediul U.S.R, Filiala Iași din…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat la intalnirea cu procesatorii si cultivatorii de orez din data de 1 februarie 2018. Desfasurata la sediul MADR, in prezenta secretarului de stat Daniel Botanoiu si a expertilor tehnici din cadrul institutiei, intalnirea a avut ca…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Spaniolul Javier Fernandez se indreapta spre un al saselea titlu continental consecutiv dupa ce a dominat net programul scurt la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Moscova. Cu un total de 103,82 puncte, Fernandez (26 de ani) l-a devansat cu peste 10 puncte pe rusul Dmitri…

- Fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc spune ca cel puțin doua penitenciare din Romania ar trebui demolate. In jurul lor s-au format adevarate ghetouri, susține fostul ministru, intr-un interviu pentru Libertatea. Supraaglomerarea din inchisori nu poate fi rezolvata doar de statul roman, ci numai…

- Teatrul Național Iași va invita la spectacolul ”Steaua fara nume” de Mihail Sebastian – spectacol al Teatrului Național „Mihai Eminescu” Chișinau – in cadrul proiectului „ReUNIUNI Teatrale”. joi, 25 ianuarie 2018, ora 19:00 – sala mare a Teatrului National Iasi Regie: Alexandru Cozub. Distributie: Alexandru…

- Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. In Bucuresti una dintre cele mai populare zone pentru cautatorii de placeri era Crucea de Piatra,…