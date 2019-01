In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022.

Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme unde va lucra in domeniul cresterii infrastucturii in tarile in curs de dezvoltare. Institutia a adaugat ca directorul general, Kristalina Georgieva, va prelua, interimar, si postul de presedinte, incepand cu data de 1 februarie. Nascut la Seul, Jim Yong Kim este de profesie medic si incepand cu data…