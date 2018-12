Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Presedintele Donald Trump a decis sa retraga un numar "important" de trupe americane stationate in Afganistan, a informat joi un responsabil american, la o zi dupa anuntul retragerii celor stationate in Siria, relateaza AFP. "Decizia a fost luata. Va fi o retragere importanta" din Afganistan,…

- Decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria este 'corecta', a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa de sfarsit de an sustinuta la Kremlin, transmit AFP si dpa preluate de Agerpres 'Faptul ca Statele Unite au decis sa-si retraga trupele este corect',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Turcia a afirmat ca militantii kurzi aflati la est de fluviul Eufrat in Siria ''vor fi ingropati in santurile lor cand va veni vremea'', dupa ce presedintele Donald Trump va incepe ceea ce va fi o retragere totala a trupelor americane din Siria, relateaza joi agentia Reuters. Decizia…

- Tupele americane din Siria vor fi retrase rapid, a anunțat Donald Trump. Trupele americane au reușit sa invinga Statul Islamic, motivul pentru care au fost dislocate in Siria a subliniat purtatorul de cuvant al...

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.