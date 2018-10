Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Statele Unite ale Americii inca nu au luat o decizie cu privire la amplasarea unei baze militare permanente in Polonia, a declarat secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat marti de agentia poloneza de presa PAP. Potrivit lui Mattis, SUA evalueaza in prezent propunerea poloneza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri, in cursul ceremoniei anuale de omagiere a victimelor terorismului, construirea unui muzeu-memorial dedicat acestora, precum si masuri suplimentare pentru cei care au avut de suferit in urma atentatelor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri, in cursul ceremoniei anuale de omagiere a victimelor terorismului, construirea unui muzeu-memorial dedicat acestora, precum si masuri suplimentare pentru cei care au avut de suferit in urma atentatelor, informeaza AFP. Impreuna cu sotia sa, seful…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat luni drept "alarmanta" situatia din Siria, unde regimul de la Damasc "ameninta sa creeze o noua criza umanitara in regiunea Idleb", ultimul fief al...

- Incertitudinea cu privire la efectivele Statului Islamic (SI) risca sa continue, estimeaza oficiali si experti – in fata unor estimari extrem de diferite, a unei propagande pe Internet care cauta sa convinga lumea ca infrangerea lor pe teren nu este adevarata si a incertitudinii in zone de conflict…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citând un comunicat al Kremlinului.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…