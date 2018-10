Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP.



In cursul acestei scurte vizite de o zi, marti, prima in Franta pentru Jim Mattis de la numirea sa in functia de secretar al Apararii la inceputul lui 2017, seful Pentagonului "va multumi Frantei si va adresa felicitari pentru campaniile antiteroriste bine desfasurate in Africa Occidentala si Levant",…