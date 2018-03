Stiri pe aceeasi tema

- NATO expulzeaza sapte diplomati rusi, iar acreditarea altor trei va fi respinsa, in semn de solidaritate cu Marea Britanie dupa atacul neurotoxic de la Salisbury, atribuit Moscovei, a declarat Jens Stoltenberg, seecretarul general al Aliantei Nord-Atlantice.

- Decizia autoritaților din Chișinau de a declara persona non grata trei reprezentanți ai legației ruse este legata de luptele politice interne in ajunul campaniei electorale și dorința de a mobiliza un segment al electoratului, considera politologul Bogdan Duca.

- Decizia luata de peste 20 de tari privind expulzarea unor diplomati rusi dupa otravirea unui fost agent dublu rus rus in Marea Britanie este „rezultatul unor presiuni colosale” din partea Washingtonului, a declarat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, potrivit AFP, citata de Agerpres. „Atunci…

- Cazul Skripal nu poate fi nicidecum interpretat ca un episod izolat (in plus si ciudat semi-esuat) indreptat impotriva unui spion pensionar gazduit de Marea Britanie ca recompensa pentru servicii trecute, dar, practic, nereprezentand demult niciun fel de amenintare directa pentru noile retele operative…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomati rusi, se afirma intr-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentantei diplomatice.

- Australia a anuntat, marti, ca va expulza doi diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei si in semn de solidaritate cu Guvernul de la Londra, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Președintele SUA Donald Trump se pregatește sa expulzeze zeci de diplomați ruși din Statele Unite ca raspuns la otravirea fostului spion rus in Marea Britanie, sustine Bloomberg, citand doua surse familiarizate cu situația. Agenția transmite ca Trump ar fi fost de acord cu recomandarile consilierilor…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amânata doi ani, pâna în 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a facut o serie de declarații sambata, dupa ce Rusia a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. ”Nu vom tolera niciodata ca Guvernul Rusiei sa ameninte vietile cetatenilor…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, vineri, ca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, dupa ce Theresa May a anuntat ca 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi tara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- Potrivit editiei de joi a ziarului Kommersant, care citeaza o sursa diplomatica, Rusia va raspunde cel mai probabil printr-o masura similara de expulzare a unor diplomati britanici aflati la post in Federatia Rusia.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Aliatii europeni au recunoscut ca apararea comuna este o misiune a NATO si "doar a NATO", a declarat joi secretarul american al apararii Jim Mattis, la finalul unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, preluata de

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press.Citește și: S-a aflat! Cat a platit Liviu Dragnea pentru copierea a 18 volume din dosarul DNA / FOTO Dupa un weekend de declaratii contradictorii…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Un portavion al Forțelor Navale americane este așteptat pentru o vizita in Vietnam, in martie, a anunțat secretarul american al Apararii, Jim Mattis. Ar fi prima astfel de vizita, dupa razboiul din Vietnam.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Fregata HMS Westminster, apartinand Fortelor Navale Regale, a fost trimisa pentru monitorizarea a patru nave militare ruse care se aflau in apropierea apelor teritoriale britanice. Navele ruse monitorizate au fost fregatele Soobrazitelni si Boiki, precum si vasele de sustinere Paradoks si…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Manecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnaland o intensificare a activitatilor navale ruse in aceasta zona, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Romania va cumpara noi echipamente de lupta din SUA. Pentagon: este vorba despre rachete aer-aer Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…