- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…

- Politia franceza a emis un mandat de arest pe numele printesei Hassa bint Salman, sora printului saudit Mohammad bin Salman. Femeia este acuzata ca i-a spus garzii sale de corp sa loveasca un barbat, care facea lucrari in apartamentul ei dintr-o zona rezidentiala din Paris, informeaza The Guardian.…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

- Ministrul apararii american, Jim Mattis, a sosit marti dimineata la Kabul pentru o vizita surpriza, la doua saptamani dupa ce presedintele afgan Ashraf Ghani a propus negocieri de pace talibanilor, relateaza AFP si Reuters. ''Poate ca nu toti talibanii ar veni dintr-o data, am merge prea departe,…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea introducerii votului majoritar, in locul sistemului de unanimitate, pentru deciziile in materie de politica externa, a anuntat miercuri seara ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a plecat marti noapte la Riad, a anuntat biroul sau de presa, pentru prima sa vizita in capitala saudita dupa ce a demisionat brusc in noiembrie, informeaza Reuters. Un comunicat al biroului de presa al lui Hariri precizeaza ca el a raspuns la o invitatie a…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Starea de necesitate din Etiopia va dura 6 luni, timp in care este interzisa organizarea de proteste si publicarea de materiale care incita la violente, potrivit Reuters.Coalitia aflata la conducerea tarii, EPRDF, a votat in unanimitate decizia de declarare a starii de necesitate, a declarat…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES,…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…

- Jens Stoltenberg a reiterat preocuparile in acest sens formulate de administratia americana. "Da, exista divergente de opinii", a recunoscut Stoltenberg in timpul conferintei de presa pentru prezentarea reuniunii, la care va asista miercuri si joi secretarul american al apararii, Jim Mattis. "Sustinem…

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput luni in Kuweit,…

- Mai multi ministri ai apararii din coalitia internationala antijihadista in Siria si Irak se reunesc marti la Roma pentru a discuta despre noua forma a actiunii lor comune si in special despre soarta luptatorilor gruparii Stat Islamic (SI) inchisi in Siria, relateaza AFP. "Lupta nu s-a incheiat", a…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, si secretarul Apararii, James Mattis, au cerut, marti, Qatarului, Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite sa depuna eforturi pentru reducerea tensiunilor din regiune, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com.

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au decis sa poarte discutii in domeniul Apararii, se anunta intr-un comunicat comun, in urma unei reluari a dialogului oficial intre cele doua tari surori si inamice, marti, dupa mai bine de doi ani de intrerupere, relateaza Reuters.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, femeile vor putea asista la meciuri de fotbal din campionat, incepand de vineri, la Riad, Jeddah si Dammam, informeaza L'Equipe.Meciurile la care pot asista femeile saudite sunt Al-Ahli - Al-Batin (12 ianuarie), Al-Hilal - Al-Ittihad (13 ianuarie) si Al-Ittifaq…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA. El l-a numit pe generalul Ali Abdullah Ayoub ca ministru…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse…

- "Sper sa ma insel, dar vine un razboi", le-a spus generalul Robert Neller militarilor americani cantonati la o baza din Norvegia, in apropiere de orasul Trondheim (vest), in timpul unei vizite efectuate joi acolo. "Sunteti intr-o lupta aici, o lupta informationala, o lupta politica, (doar) prin prezenta…