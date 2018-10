Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca autoritatile din Arabia Saudita sunt determinate sa finalizeze cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, disparut dupa ce a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.