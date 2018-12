Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca o nominalizeaza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert in functia de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza The Associated Press.Locatarul Casei Albe o prezinta pe Nauert presei drept ”foarte talentata” si ”foarte…

- "Cand te gandesti ca exista un tratat intre cele doua tari... pur si simplu arata ca pe Rusia nu se poate conta acum sa-si respecte cuvantul", a declarat el presei. "A fost in mod evident o incalcare flagranta a legii internationale. A fost, cred, o utilizare a fortei neglijenta care a dus la ranirea…

- Casa Alba a contractat un nou avocat principal pentru presedintele SUA, Donald Trump, in locul lui Don McGahn, a carui plecare din functie a fost anuntata la finele lui august, informeaza vineri Xinhua si EFE. Secretara de presa a Casei Albe, Sarah Sanders, a comunicat joi ca McGahn va fi inlocuit cu…

- Rapperul Kanye West se va intalni cu Donald Trump si cu ginerele acestuia, Jared Kushner, joi, la Casa Alba, a confirmat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, anunta site-ul cbsnews.com. Kanye West va discuta cu Donald Trump despre reforma inchisorilor Purtatoarea…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. ''Presedintele Trump si ambasadoarea Nikki Haley se vor intalni in Biroul Oval la…

- Dana White, responsabila pentru comunicare a Departamentului american al Apararii a afirmat miercuri ca pachetele suspecte trimise Pentagonului in aceasta saptamana conțineau o substanța asemanatoare ricinei. „Se pare ca este o substanta din care deriva ricina, o ancheta este in curs de desfasurare”,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost implicat alaturi de frații sai in manevre fiscale suspecte, prin care parinții sai au evitat impozitarea, potrivit cotidianului The New York Times . Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declarații fiscale obținute de jurnaliști și…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost implicat alaturi de fratii sai in manevre fiscale suspecte prin care parintii sai au evitat impozitarea, scrie marti cotidianul New York Times, citat de Reuters. Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declaratii fiscale obtinute de jurnalisti si…