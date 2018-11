Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jim Carrey l-a numit pe Donald Trump un "melanom", afirmand ca administratia actuala americana "violeaza sistemul nostru", scrie The Guardian, potrivit News.ro.Intr-un atac dur, dupa cum scrie The Hollywood Reporter, in timpul unei dezbateri la festivalul Vulture din Los Angeles, Carrey…

- Robert Mueller desfasoara o ancheta privind ingerintele Rusiei in campania prezidentiala din 2016. Un aspect al dosarului se refera la suspiciunile de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a candidatului Trump. Unii fosti colaboratori ai presedintelui american au fost pusi sub acuzare…

- Alegeri SUA - Acestea sunt considerate un fel de referendum asupra primilor doi ani ai presedintiei lui Donald Trump, informeaza agentia EFE. ''Dupa 11 mitinguri in 8 state si saptamani in care a facut campanie pentru candidatii republicani, presedintele va petrece ziua de astazi dand telefoane,…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in ocean, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in ocean, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Richardson va avea in subordine peste 770.000 de militari si 96.000 de civili. Militar de cariera, ea a fost numita in 2017 adjuncta sefului Comandamentului Fortelor Armate de la Fort Bragg, iar acum ii urmeaza acestuia in aceasta pozitie-cheie. Laura Richardson este pilot militar, a fost consilier…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat luni ca autorul anonim al editorialului din New York Times in care este criticata abilitatea lui Trump de a fi presedinte, „incearca sa submineze puterea executiva” si a adaugat ca Departamentul de Justitie ar trebui „sa investigheze” identitatea…

- Vicepresedintele american, Mike Pence si Secretarul de Stat, Mike Pompeo au negat ca ar fi scris editorialul anonim din New York Times in care Trump este atacat, scrie The Guardian. Pompeo, care se afla intr-o vizita in India, a declarat joi: „Nu este scris de mine,” informeaza News.ro. El a adaugat…