Stiri pe aceeasi tema

- Jihadistii din Mali au ucis duminica zece militari din fortele ONU din Mali si au ranit alti 25, transmite AFP. Victimele sunt de nationalitate ciadiana. Anuntul facut misiunea ONU din Mali si preluat de Reuters a fost confirmat si actualizat de secretarul general al Organizatiei Natiunilor…

- Jihadistii din Mali au ucis duminica zece militari din fortele ONU din Mali si au ranit alti 25, transmite AFP. Victimele sunt de nationalitate ciadiana. Anuntul facut misiunea ONU din Mali si preluat de Reuters a fost confirmat si actualizat de secretarul general al Organizatiei Natiunilor…

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o Academie de politie din Bogota, capitala Columbiei. Cel putin 21 persoane au fost ucise si 68 sunt ranite, potrivit ultimului bilant disponibil. Este cel mai sangeros din acest stat din America de Sud de la incheierea pacii intre guvern si grupul…

- Patru militari americani au fost ucisi, iar alti trei au fost raniti miercuri, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat un oficial american, relateaza Reuters, intr-un atentat contra coalitiei antijihadiste conduse de Washington, soldat potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) cu…

- Cel putin trei turisti vietnamezi si un ghid egiptean au murit, iar alti 11 oameni au fost raniti, vineri, in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla la mai putin de patru kilometri de piramidele de la Giza, au informat autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anuntat sambata oficialii guvernamentali, citati de Reuters. Peste 40 de ...

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat in urma unui torent produs in Iordania, in zona Marii Moarte, dupa ploi abundente, anunta autoritatile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protectie civila, torentul a lovit zeci de turisti,…