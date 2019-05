Jihadiști arestați în Germania Cei opt cetateni germani, toti de origine bosniaca - patru barbati si patru femei - fusesera monitorizati de autoritati de mai mult timp. Ei sunt banuiti ca au oferit sprijin financiar Statului Islamic, insa nu au planificat niciun atac terorist, conform autoritatilor germane.



''Cazul Oberhausen indica in mod clar ca pericolul apare nu doar de la cei care planifica si comit atacuri teroriste. El apare si din partea sustinatorilor care ajuta teroristii cu fonduri si logistica'', a spus Herbert Reul, ministru de interne al landului Renania de Nord-Westphalia. Politia nu a oferit detalii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

