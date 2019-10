Jihadişti ai Statului Islamic au fugit dintr-o închisoare din nord-estul Siriei Kurzii sustin ca cinci jihadisti au evadat dintr-o inchisoare dupa tiruri ale armatei turce. Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde, au scapat din inchisoarea Navkur situata la periferia vestica a Qamishli, oras majoritar kurd, a declarat un responsabil al Fortelor democrate siriene (FDS), principala forta armata din regiunea autonoma kurda si varf de lance in lupta antijihadista. In paralel, un alt responsabil al FDS a vorbit despre bombardamente "recurente" in apropiere de inchisoarea Jirkin, situata in apropiere de Navkur, in care de asemenea se afla jihadisti ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele kurde au anuntat vineri fuga a cinci jihadisti ai gruparii Statul Islamic (SI) dintr-o inchisoare din apropiere de Qamishli, in nord-estul Siriei, dupa raiduri aeriene turce in imprejurimi, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde,…

- Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde, care lupta impotriva unei ofensive turce de miercuri, au scapat din inchisoarea Navkur situata la periferia vestica a Qamishli, oras majoritar kurd, a declarat un responsabil al Fortelor democrate siriene (FDS), principala forta armata din…

- Cel putin noua civili au fost ucisi in nord-estul Siriei de la inceperea ofensivei militare a Turciei, anunta grupul insurgent Fortele Democratice Siriene (SDF), conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta iși ‘toarna’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP.

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…

- Avioane turce au bombardat miercuri intensiv cel putin patru orase din nordul Siriei si cel putin doi civili au fost ucisi si alti doi raniti in timpul acestor bombardamente intr-un sat la vest de Ras al-Ain, regiune de la frontiera de nord a Siriei, a anuntat o alianta a combatantilor kurzi si arabi,…

- Cel putin 40 de lideri jihadisti au murit in Siria, in urma unui atac al fortelor americane. Anuntul a fost facut de catre Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, care a precizat ca operatiunea s-a desfasurat dupa ce Damascul a incetat bombardamentele efectuate asupra

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…