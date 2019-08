Stiri pe aceeasi tema

- Jack Letts, supranumit 'Jihadi Jack', care s-a alaturat gruparii Statul Islamic in Siria in 2014, a declarat ca nu este deloc surprins de retragerea nationalitatii sale britanice, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. ''Nu sunt surprins, ma asteptam la lucruri de acest fel'', a declarat 'Jihadi…

- SUA au cerut Germaniei sa sprijine lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI) cu trupe terestre pentru sustinerea Fortelor democratice siriene (SDF) conduse de kurzi in nord-estul Siriei, relateaza duminica dpa. James Jeffrey, trimis special al SUA pentru Siria si coalitia anti-SI, vrea ca guvernul…

- Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria incalcand astfel sanctiunile internationale impotriva acestei tari, a fost oprit joi in largul Gibraltarului, potrivit autoritatilor spaniole operatiunea fiind executata de catre britanici in urma unei solicitari a Statelor Unite.Conform…

- De la caderea in martie a 'califatului' gruparii Statul Islamic (SI), comunitatea internationala se confrunta cu problema repatrierii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak. 'Membrii familiilor trebuie repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime',…

- Joachim Gerhard este unul dintre tatii ai caror copii s-au alaturat organizatiei teroriste Statul Islamic. La cinci ani de la despartirea de cei doi fii ai sai, el a mers sa-i caute in infernul din Siria, dar in van. Totusi, nu renunta sa afle raspunsul la o intrebare.

- Corespondentul AFP a vazut 17 autobuze care transportau femei si copii parasind tabara suprapopulata, care adaposteste in special familiile cu legaturi cu gruparea Statul Islamic.Aceste femei si copii urmeaza sa fie transportati in regiunile Raqqa et Tabqa, in nordul Siriei, unde se vor…

- Coalitia internationala condusa de SUA a recunoscut vineri ca peste 1.300 de civili au fost "victime colaterale" ale loviturilor sale aeriene in Siria si Irak care au vizat gruparea jihadista Statul Islamic incepand cu 2014, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Coalitia a precizat intr-un comunicat…

- 'Pot sa confirm patru mandate de arest emise de inalta curte a landului pentru sustinere a Statului Islamic', a declarat miercuri procurorul Jana Frombach din Hamburg, pe marginea unei informatii din ziarul Kieler Nachrichten. Arestarile au fost operate in orasul Neumuenster din landul Schleswig-Holstein,…