Jignirile nu țin loc de performanța managerială Marile “realizari” ale conducerii social-democrate din fruntea Consiliului Județean Hunedoara sunt confirmate prin demisia managerului Spitalului Județean de Urgența Deva. Am atras atenția asupra situației cu care se confrunta Spitalul din Deva in conferința de presa din data de 15 martie. In ciuda faptului ca in anul 2017 Spitalul Județean de Urgența Deva a primit mai mulți bani de la Consiliului Județean Hunedoara, restanțele și soldurile la furnizori au crescut nejustificat de mult. Aceeași unitate medicala a pierdut 3 milioane de lei pe care nu i-a folosit pentru a achiziționa medicamente… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

