- Cu ocazia Primului Centenar al Romaniei Mari, Jidvei aduce un omagiu tuturor acelora care s-au dedicat infaptuirii unitații naționale, prin lansarea Vinului Unirii, produs aniversar care celebreaza acest moment de sarbatoare a tuturor romanilor. „Vinul Unirii a luat naștere din dorința noastra, a marii…

- Maine, intre orele 10.30-12.30, Colegiul Național “Cuza Voda” Huși organizeaza, la Sala Mare a primariei, simpozionul “Centenar «Cuza Voda» – Arc peste timp”. Invitați sunt academician Constantin Toma, Aurica Ichim – de la Muzeul Unirii Iași, prof.univ. Mircea Ciubotaru și prof.univ.dr. Petru Ioan,…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- British American Tobacco (BAT), unul dintre cei mai mari jucatori din industria tutunului din Romania, a intrat cu produsele de incalzire a tutunului marca Glo in 2.000 de magazine din Bucuresti, Constanta, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Iasi, potrivit reprezentantilor companiei.…

- Profesorul Andrei Taranu, politolog, prodecan al Facultatii de Stiinte Politice din Bucuresti (SNSPA), este un intelectual public reputat pentru analizele de acuratete, privind mediul politic intern, dar si problematicile europene si de securitate. Specialist in teorii politice contemporane, simbolistica…

- Producatorul canadian BlackBerry a lansat o solutie de securitate menita sa protejeze viitoarele masini autonome.Marketat catre producatorii auto, BlackBerry Jarvis functioneaza asemenea unui antivirus traditional, scanand programele folosite de automobil in vederea identificarii si eliminarii…

- Extremiștii maghiari ai Mișcarii de Tineret 64 de comitate au acoperit cu steagul Ținutului Secuiesc stema Romaniei de pe gardul Ambasadei Romane din Budapesta, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie, provocand proteste la București

- ♦ Trei actionari vor scoate la vanzare 9,4 milioane de actiuni, operatiune in urma careia isi vor diminua participatiile ♦ Aceasta ar fi prima listare din anul 2018 dupa ce anul trecut patru companii private s-au listat la Bucuresti in oferte de circa un sfert de miliard de euro.

- Grupul Purcari, care detine cramele Purcari si Bostavan din Republica Moldova, crama Ceptura din Romania si producatorul de brandy Bardar din Moldova, vrea sa listeze cel mult 49% din actiuni la bursa romaneasca intr-o oferta publica de vanzare (IPO) in urma careia actionarul majoritar isi va diminua…

- Producatorul de vin Purcari a anuntat astazi pe propriul site ca intentioneaza sa demareze o oferte publica de vanzare a cel mult 49% din actiunile existente la bursa de valori de la Bucuresti si a intermediat in acest sens brokerii Swiss Capital si Raiffeisen Bank. Actionarii vanzatori…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis joi o scrisoare in care face mai multe precizari cu privire la Marea Unire si la Centenar si in care face apel la clasa politica din Romania „sa fie la inaltimea misiunii sale”, mai ales in acest an.

- Lucrarile de decolmatare pe canalul biefat al raului Dambovita din Bucuresti vor incepe luni, 8 ianuarie, si vor dura aproximativ 10 zile, a anuntat Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. "Pentru a se preintampina situatiile de pericol…

- Fostul presedinte al Ecuadorului Rafael Correa a lansat sambata o campanie impotriva actualului sef al statului, c, fostul sau aliat devenit inamic politic, relateaza AFP. Adresandu-se mai multor sute de simpatizanti la Montecristi, pe litoralul Pacific al Ecuadorului, Rafael Correa, care…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la data de 24 decembrie a.c., a plecat de la domiciliul matusii sale din Bucuresti si nu a mai revenit pana in prezent. Minora disparuta se numeste IVAN CLAUDIA-ANDREEA, este in varsta de 17 ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Peste doua milioane de lei a cheltuit Primaria Bistrita prin atribuirea de contracte directe in acest an. Sumele au variat de la cu putin peste o mie de lei si pana la aproape 190.000 lei. Fata de anul trecut, municipalitatea a cheltuit dublu prin atribuirea contractelor de acest fel. In 2015, municipalitatea…

- Asociatia "Colectiv GTG3010" lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru implementarea unui program national de educatie a copiilor in caz de incendiu, informeaza un comunicat al organizatiei transmis luni AGERPRES. "In Romania au loc peste 2.000 de incendii pe luna, iar arsurile sunt a patra…

- Uniunea Salvati Romania demareaza, incepand cu 17 decembrie 2017, o ampla campanie de consultare si dialog cu cetatenii Romaniei, primul demers de acest fel al unui partid din Romania.Cateva zeci de mii de chestionare vor fi completate de membrii USR ca urmare a dialogurilor cu cetatenii. Se va discuta…

- Directorul general al Romgaz, Virgil Metea, a fost demis din functie, potrivit unui anunt publicat de Romgaz pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In locul lui va veni Corin-Emil Cindrea, director general adjunct, care va fi director general provizoriu. Consiliul de administratie motiveaza demiterea…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina face un pas important in formarea de noi specialisti si infiinteaza prima clasa de invatamant profesional dual, care urmeaza sa califice 27 de elevi in meseria de mecanic utilaje si instalatii in industrie, pe parcursul a trei ani. Compania va asigura…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a solicitat mai multe amendamente pentru proiectul de buget pe anul 2018. Edilul Iasului a declarat ca din fonduri extra-guvernamentale exista bani pentru viitorul Spital Regional de Urgenta, de la Iasi, dar el a cerut fonduri si pentru alte proiecte. Mihai…

- Deschiderea celei de a VII- a ediție, a Salonului de Vinuri VINTEST - "VIN DE CRACIUN – Vinul, Arta și Design-ul sticlei și al etichetei, arhitectura cramei" va avea loc pe 15 decembrie, la Sala expozitionala a Facultatii de Arhitectura si va dura pana pe 17 decembrie. Salonul de vinuri VINTEST…

- Bucurestenii sunt asteptati sa doneze sange in perioada urmatoare, mai ales ca, potrivit cifrelor oficiale, ultima luna din an aduce cu 25% mai putini bucuresteni la Centrul de Transfuzie Sanguina. Cu toate acestea, cererea spitalelor ramane la fel de mare.

- Voq.ro 3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei “Stele” La cateva zile dupa lansarea single-ului “Stele”, 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma…

- Grupul Alka, producatorul brandurilor Alfers, Toortitzi, Prajitura Casei si Stretto, care detine o unitate de productie in Bucuresti, exporta aproape 10% din productie in mai bine de 30 de tari din intreaga lume.

- Tourette Roulette se alatura concertului sustinut de Alternosfera si The Case pe 8 Decembrie la Arenele Romane din Bucuresti. Trupa s-a format in vara anului 2014 si a avut primul concert in 2015. Este considerata una dintre cele mai versatile trupe de pe scena romaneasca, abordand cu fiecare cantec…

- Alianța pentru Centenar solicita dialog cu conducerea partidelor politice de la București, indeosebi a celor parlamentare, pe teme de interes pentru Romania și Republica Moldova, in cursul saptamanii 4-10 decembrie.

- Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza, joi, CFR Calatori. ‘Vineri, 1 Decembrie, angajatii feroviari, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 99 de ani de la Marea Unire si intrarea…

- Primaria Capitalei va lansa in cateva zile o licitatie pe SEAP pentru realizarea strategiei de smart city, a declarat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cu ocazia inaugurarii lucrarilor de constructie la noul magazin IKEA din Bucuresti.'In cateva zile va fi urcata pe SEAP…

- Blocul Unitații Naționale a venit cu un apel de unitate româneasca și coeziune a forțelor unioniste propunând o întâlnire la București cu președintele Traian Basescu și a reprezentanților asociațiilor civice care au semnat Alianța pentru Centenar scrie 10tv.md Ion…

- Cel mai recent film din seria Star Wars va ajunge pe marile ecrane in preajma Craciunului. Cu ocazia lansarii filmului „Star Wars: The Last Jedi”, cea mai recenta productie din seria SF, Samsung pregateste o surpriza placuta pentru fanii filmului. Producatorul coreean ar putea lansa…

- Aseara, intr-un cadru relaxat si nonconformist, a avut loc evenimentul de lansare a primului magazin Maressia in București by Alina Marica, in prezența reprezentanților mass media si a mai multor persoane publice importante, printre care Catinca Roman, Navi, Florin Burescu, Andrei Neagu, Jezebel și…

- Primarul din Iași Mihai Chirica ii cere demisia lui Liviu Dragnea, pe care-l compara cu Nero, imparatul care ar fi dat foc Romei. Edilul a criticat și rezoluția adoptata de PSD cu privire la „statul paralel”. Mihai Chirica a spus ca liderul PSD, Liviu Dragnea, trebuie sa-și dea demisia, noteaza Ziarul…

- Producatorul de PVC Teraplast Bistrita (TRP) a notificat in aceasta seara bursa de la Bucuresti ca a incheiat pe 21 noiembrie un contract de vanzare-cumparare de parti sociale cu Dragos Irimescu, pentru achizitia unui pachet de 7% din capitalul social al Depaco. “Prin aceasta achizitie,…

- Banca Comerciala Romana lanseaza oficial eGo, primul serviciul de car sharing 100% electric din Bucuresti, oferit de o banca, accesibil printr-o aplicatie dedicata, care permite localizarea si rezervarea autoturismelor, in timp ce cheia masinii este inlocuita de cardul bancar contactless BCR. Pentru…

- Directia de Tineret si Sport Gorj va initia in perioada urmatoare o campanie de promovare a sportului in unitatile de invatamant de pe raza judetului. Proiectul se numeste „Campionii Romaniei in scoli, licee si facultati”. Potrivit lui Horatiu Gorun, directorul Directiei Judetene de Tineret si Sport…

- Asociația ANCE Europe lanseaza proiectul "Arhitectura Romaniei Mari", cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, prin organizarea unui eveniment la București in perioada 23-25 noiembrie, avand ca obiectiv aducerea in atenția publicului larg a stilului arhitectural neoromanesc.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza in circuitul numismatic, incepand cu data de 20 noiembrie 2017, o moneda din tombac cuprat dedicata implinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant in Bucuresti.

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c începând cu data de 16.11.2017 demareaz autorizarea la plat a femierilor care au solicitat în cadrul Campaniei 2017 sprijin cuplat (SCZ) în sectorul zootehnic.Plafoanele i cuantumurile sunt prezentate în tabelul...

- FAN Courier, liderul pietei locale de curierat, a anuntat joi ca se asteapta la o crestere cu pana la 35% a volumului comenzilor procesate zilnic, in perioada 17-24 noiembrie, cand este programata cea mai mare campanie nationala de reduceri, Black Friday. Acest avans vine pe fondul numarului…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Dupa modelele de succes de la Cluj, Oradea si chiar Bucuresti, unde cetatenii se implica in initierea unor proiecte de interes local, USR Constanta lanseaza un proiect de bugetare participativa, in care fiecare constantean poate participa in luarea deciziilor privind cheltuirea unei parti din bugetul…

- Universitatea 'Titu Maiorescu' din București marcheaza un centenar de la trecerea in eternitate a lui Titu Maiorescu, intemeietorul culturii și civilizației romanești moderne (1917 - 2017), in cadrul unei manifestari academice care va avea loc joi. Sursa foto: facebook.com/UTM.ro Potrivit…

- E nevoie de numai 10 minute pentru ca un copil sa iși piarda increderea in sine și in ceilalți, iar consecințele pe termen lung asupra dezvoltarii emoționale și integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unu din patru copii din școlile romanești este victima a bullying-ului,…

- Lugojenii care din diferite motive nu au reusit sa isi castreze animalele o pot face si in aceasta saptamana gratie unui nou proiect desfasurat de Asociatia Free Amely 2007. Campania care demareaza marti se desfasoara cu sprijinul Asociatiei Seelen fur Seelchen. ”Asociatia Free Amely 2007 lanseaza o…

- Organizația Umanitara CONCORDIA a implementat in perioada august-noiembrie proiectul „Tinerii și comunitatea", finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului cu suma de 19.786 lei. Beneficiarii proiectului au fost reprezentați de 30 de tineri din București și Ploiești, cu varsta cuprinsa intre 16 și…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul...