Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii IMM-urilor propun mai multe modificari ale criteriilor de punctare la Programul Start-up Nation 2018. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca criteriul A – „Domeniul de activitate” – a creat confuzie atat…

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa AGERPRES ca limba romana si Romania "nu sunt de negociat" si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. Citește și: SURSE Euractiv -…

- Ordonanta de Urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta a vizat introducerea tichetelor de vacanta, ca masura in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu,…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), considera ca legea Concurentei ar trebui modificata, astfel incat firmele sa poata fi amendate cu un procent din profit, nu din sumele rulate anual. Studiile arata insa ca majoritatea…

- Creșterea pensiilor cu 61% in anul 2020 este „un cadou electoral care va genera dereglari in economie, fiind ca o bomba cu ceas", a declarat luni Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare al Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania - CNIPMMR.„In ...

- O analiza completa, post-implementare a masurii de acordare a voucherelor de vacanta va scoate in evidenta impactul real al acestora, atat pentru angajat si angajator, cat si pentru agentii de turism si hotelieri, a anuntat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a spus miercuri, la Constanta, ca organizatia patronala pe care o reprezinta este impotriva deciziei Primariei Capitalei de a trimite pensionari in vacanta in Grecia, el adaugand ca fondurile…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat miercuri, la Constanta, ca puterea unui ministru al Turismului trebuie sa fie mai mare in Guvern, pentru dezvoltarea turismului fiind nevoie de o strategie nu doar la nivel…