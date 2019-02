Jessie Ware lanseaza piesa „Adore You”

Stiri pe aceeasi tema

- “Exista niste momente unice in viata, atunci cand totul se aliniaza perfect: timp, spatiu, oameni. Piesa asta nu este despre ele. E despre frustrarile si sentimentele negative ce apar atunci cand unul dintre aceste elemente lipseste, cand lipseste compatibilitatea dintre timpul dat si persoana potrivita.…

- Trupa Empire Of The Sun sarbatoreste 10 ani de cand a lansat albumul “Walking On A Dream” si le ofera fanilor piesa “Chrysalis” in semn de multumire “Walking On A Dream” este albumul care a reusit, in 2009, sa se claseze in fruntea topurilor internationale, a fost premiat cu discuri de platina si a…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- „Direct din Columbia, pentru intreaga lume” – acesta este mesajul care insoteste marea lansare a noului hit semnat Juanes, „La Plata”. Mereu loial valorilor nationale, Juanes alege ca noua sa piesa si videoclipul acesteia sa prinda culoare prin exploatarea talentului pur columbian. Interpretata si compusa…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- Zuzu ne prezinta o perspectiva asupra Craciunului, odata cu lansarea unei noi piese, „Distant Christmas”, care se bucura de un videoclip simplu, dar festiv. „Distant Christmas” preceda lansarea de pe 30 noiembrie a single-ului „Can’t Be Alone”, o piesa foarte sensibila, care doreste sa puna in valoare…

