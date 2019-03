Jessica Simpson, de trei ori mamica. S-a ingrasat din nou cu 30 de kilograme!

Stiri pe aceeasi tema

- Jessica Simpson a devenit pentru a treia oara mama, dupa ce a adus pe lume o fetița, pe data de 19 martie. Fosta vedeta pop in varsta de 38 de ani a dezvaluit deja numele micuței, Birdie Mae Johnson și chiar a postat o prima fotografie cu noul membru al familiei pe Instagram. „Suntem fericiți sa anunțam…

- Gabriela Cristea a devenit mamica pentru a doua oara . Indragita prezentatoare de televiziune a nascut o fetița perfect sanatoasa care va fi, de asemenea, botezata cu trei nume, unul dintre acestea fiind deja dezvaluit: Iris. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, ca și in prima sarcina, a luat foarte…

- Oana Roman a reușit sa slabeasca 6 kilograme intr-un timp record, iar acum le-a artatat tuturor rezultatul. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu noua ei silueta. Rezultatele se vad, dar soția lui Marius Elisei nu are de gand sa se opreasca aici. „Mandra de noua mea silueta” a scris Oana…

- Valentina Pelinel a nascut de Martisor! Iata cum se vor numi gemenele Valentina Pelinel se poate lauda cu cel mai frumos cadou primit la inceput de primavara, exact de Martisor! Vedeta a devenit astazi pentru a doua oara mamica, aducand pe lume doua gemene perfect sanatoase, rod al iubirii dintre ea…

- Selena a fost domnisoara de onoare. Iata cum s-a imbracat! Selena Gomez a participat ieri la nunta celei mai bune prietene ale sale, Courtney Barry. Si nu in calitate de simplu invitat, ci ca domnisoara de onoare. Vezi aceasta postare pe Instagram Selena at Courtney Barry’s wedding in Los Angeles…

- Sorana Cirstea trage tare la sala ca sa intre in forma pentru turneele la care urmeaza sa participe. Sportiva a postat, in ultimele zile, pe Instagram mai multe video-uri in care poți observa cat de serios este antrenamentul. Vezi aceasta postare pe Instagram train the ???? @sashacalisthenic O postare…

- Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil, conform informațiilor de ultima ora aparute in presa. Pana in acest moment, prezentatoarea TV nu a facut nicio declarație in acest sens, marind și mai mult suspansul. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, va deveni mamica din nou, pentru a treia…