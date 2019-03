Jerry Lee Lewis, în vârstă de 83 de ani, a suferit un atac cerebral Zach Farnum a transmis: „Acum, facem apel la rugaciuni si solicitam presei sa exprime cat de important este Jerry", scrie news.ro. Intrebat daca Lewis este nevoit sa anuleze vreunul dintre concertele programate - New Orleans Jazz & Heritage Festival, pe 28 aprilie, apoi in Tennessee si Virginia, in mai si iunie - agentul sau a spus: „Pana acum, nu vedem un motiv sa facem asta, ceea ce este un semn bun". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

