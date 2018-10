Jeremy Scott de la Moschino despre colaborarea cu H&M: “Nu-mi place ideea de exclusivitate”

Stiri pe aceeasi tema

- O lucrare de arta creata de un program de inteligența artificiala a fost vanduta la licitație pentru suma de 432.000 de dolari. Prețul final este mult mai mare decat estimarea de 7000 – 10.000 de dolari pe care o facusera criticii casei de licitații din New York inainte de vanzare. Pictura, numita Portretul…

- Actrița Fran Drescher, interpreta principala din serialul „Dadaca”, care s-a bucurat de un imens succes la public, a marturisit ca s-a gandit la o posibila succesoare a sa pentru rolul care i-a adus celebritatea. Actrita americana Fran Drescher, cunoscuta in intreaga lume gratie serialului de mare…

- Tara Reid a ieșit din lumina reflectoarelor, dar continua sa fie subiect pentru ziarele tabloide de peste Ocean. Deși nu mai joaca in seriale, actrița s-a facut iar de bafta in timpul unui zbor intern in Statele Unite. Vedeta a fost data afara din avionul care urma s-o duca la New York. Motivul este…

- Asa arata colectia Moschino x H&M. Iti place? Dupa ce anii trecuti au fost lansate colectii speciale in colaborare cu Erdem, Kenzo si Balmain, anul acesta H&M pregateste o noua colaborare cu o casa de moda celebra. De aceasta data este randul brandului Moschino. Designerul casei, Jeremy Scott, a pregatit…

- Producatorul executiv al emisiunii “Love & Hip Hop” de la VH1, Mona Scott-Young spune ca cearta dintre cele doua cantarețe de hip-hop care a avut loc in timpul Saptamanii de moda din New York a fost deprimanta și dezamagitoare. Scott a declarat pentru Variety: “Cred ca atunci cand vezi succesul pe care…

- Noua moda la un salon de manichiura din Rusia, de a pune furnici vii in unghiile false, a starnit a revolta pe rețelele de socializare. Mai multe persoane au acuzat rele tratamente aplicate „animalelor”, chiar daca este vorba doar despre niste insecte. Ideea a displacut multor internauți care au condamnat…

- Noua colectie a designerului japonez Tadashi Shoji, inspirata din cosmos si dominata de imprimeuri care imita Luna si stelele, si culorile vibrante, fluorescente, ale creatorului american Jeremy Scott au facut sa straluceasca podiumul Saptamanii Modei de la New York in prima zi a evenimentului, relateaza…