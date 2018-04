Stiri pe aceeasi tema

- Problema alunecarilor de teren din satul Marcauti, raionul Dubasari, se agraveaza pe zi ce trece. In casa cea mai afectata, amplasata pe malul raului Nistru, crapaturile s-au marit cu un centimetru, in doar ultimele 24 de ore.

- Problema automobilelor cu motoare diesel este raspandita la nivel mondial. Cateva tari au adoptat regula interzicerii diesel-ului, iar cateva orasele din Germania au luat aceeasi decizie, chiar daca stim ca Volkswagen este mai renumit in Germania pentru diesel decat pentru benzina. 0 0…

- Simona Halep arata, periodic, ca face cu greu fata, atunci cand are de disputat doua turnee de anvergura la rand. Ceea ce s-a vazut si acum, cand dupa un Indian Wells reusit a urmat o dezamagire la Miami.

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Regizorul filmului „Valurile Dunarii“ a fost luat in vizor de anchetatorii din Directia Generala a Securitatii Statului, pe motiv ca ar fi evidentiat mai mult personajul jucat de el, timonierul Mihai, in dauna comunistului Toma, care pe deasupra mai era interpretat si de catre un fost activist.

- Monica Niculescu s-a calificat in al doilea tur la Miami. Venita din calificari, Niculescu a trecut in 2 seturi de Yulia Putintseva, dupa o ora si 38 de minute de joc. Urmatoarea adversara va fi Magdalena Rybarikova, din Slovacia. Irina Begu a fost eliminata in primul tur.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Inainte de a juca primul meci la turneul de la Miami, Simona Halep, locul 1 WTA, a participat la un eveniment caritabil, unde a infruntat-o intr-un meci demonstrativ de dublu mixt pe Serena Williams. Liderul mondial a vorbit despre revederea cu jucatoarea americana și impresiile pe care i le-a lasat…

- Exista putine dispozitive electronice la fel de asteptate precum modelele Galaxy S de la Samsung. In fiecare primavara, producatorul coreean prezinta un nou smartphone de top, in care integreaza toata tehnologia de top a momentului. Ne-am putea grabi sa spunem ca Galaxy S9 este doar un S8 imbunatatit,…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a renuntat la racheta de tenis si a indragit brusc lopata. Inaintea turneului WTA de la Miami, americanca a participat la inaugurarea lucrarilor de la Hard Rock Stadium, arena care va gazdui competitia incepand cu anul 2019.

- Presedintele Colegiului Medicilor Gorj, Ana Baleanu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca institutia a inceput o ancheta in cazul femeii de 46 de ani care a murit pe 13 martie, dupa o amigdalita. Rudele Mioarei Dobromir sustin ca aceasta ar fi murit din cauza unei infectii contactate in urma…

- Jucatoarea rusa Maria Sarapova, numarul 41 mondial, s-a retras din turneul Premier Mandatory de la Miami, din cauza unei accidentari la antebratul stang, a anuntat, vineri, site-ul wtatennis.com. "Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la unul dintre turneele mele favorite, din…

- Nu vom merge cu trenuri de mare viteza de la Timisoara și nici nu vom avea parte de gara de domeniul SF, in perioada urmatoare. CFR, compania care se ocupa de administrarea infrastructurii feroviare a Romaniei, si-a prezentat obiectivele de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Dupa ce a fost eliminata de Venus Williams in turul 2 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a mers la Miami pentru a se relaxa si a se pregati de urmatorul turneu. Jucatoarea de pe locul 35 in ierarhia WTA a postat pe Instagram o poza care o infatiseaxa in costum de baie extrem de […]

- Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii...

- Actorii din Game of Thrones au plans cand au citit scenariul ultimului sezon al serialului, a dezvaluit o persoana din conducerea televiziunii americane HBO, informeaza Daily Mail. Motivul lacrimilor este faptul ca actorii au descoperit ca personajele pe care le interpreteaza si care au supravietuit…

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele…

- Ionut Popa a explicat, mai in detaliu, ce se intampla in relatia sa cu fanii, spunand ca el nu s-a gandit la demisie cand a aparut acel comunicat al SCU, deoarece el a discutat cu conducerea clubului si cu orasul sosirea la UTA. „Nu stiu care a fost relatia dintre suporteri si club, dar eu…

- Potrivit Transgaz, sistemul national de transport al gazelor s-a aflat recent in dezechilibru. Mai exact, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era la nivelul de 36,4 milioane de metri cubi, starea normala fiind intre 38 si 44 milioane…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Actorul David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul arogantului maior Charles Emerson Winchester III din serialul M.A.S.H., a murit sambata, la varsta de 75 de ani. Stiers a murit la locuinta sa din Newport, din cauza unui cancer al vezicii urinare, conform anuntului facut pe Twitter de agentul sau, titreaza…

- Pe fondul respectului crescut pentru fortele de elita ale armatei SUA si increderii inspirate populatiei de catre acestea, tot mai multe misiuni care ar fi putut fi duse la bun sfarsit de unitati conventionale de lupta au fost repartizate trupelor speciale, ceea ce a dus la supraincarcarea acestora.

- Este destul de greu sa scapi de furnici care uneori te pot scoate din minti cu incapatanarea lor de a ramane in casa ta. Iar folosirea unor spray-uri de pesticide s-ar putea sa nu fie chiar solutia ideala. Este posibil sa fi golit deja cateva recipiente fara insa a rezolva problema. Iar daca esti…

- Temperaturile scazute din aceste zile ne arata fața adevarata a unor producatori de soluții pentru curațarea parbrizului. Problema este ca multe soluții care promit ca nu vor ingheța la -20 sau -30 de grade nu fac fața temperaturilor din cauza gerului și ingheața foarte ușor și la -11 grade Celsius.

- Daca firmele cu vechime pe piața de profil deja au o notorietate, deci și șanse sporite de a-și fideliza clienții, cu atat mai mari sunt șansele de a beneficia de servicii de calitate cand lista lor este mai diversa. Desigur, poate fi vorba de cazuri de excepție, iar un exemplu excelent in acest sens…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Simona Halep urmeaza sa revina pe primul loc în clasamentul WTA, însa starea ei de sanatate reprezintî înca o problema.Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care…

- O bunica a reușit sa inspire 12 oameni sa-și doneze organele, dupa ce și-a dat un rinichi unui strain. O bunica din SUA a donat un rinichi unui strain pentru a comemora moartea unui prieten. Gestul ei de bunatate a inspirat alți 12 oameni sa-și doneze organele. Vezi galeria foto + 4 + 4 Christine Graf,…

- Sotul fostei jucatoare de tenis Arantxei Sanchez Vicario, Josep Santacana, a intentat divortul si a cerut custodia celor doi copii. El a plecat din casa de la Miami, luand toate bunurile fostei sportive, inclusiv trofeele castigate de-a lungul carierei.Josep Santacana a cerut custodia totala…

- Josep Santacana, sotul Arantxei Sanchez Vicario, a plecat din casa comuna din Miami cu toate bunurile fostei jucatoare de tenis, inclusiv trofeele cucerite de-a lungul carierei. In plus, acesta a intentat divort si a cerut si custodia celor doi copii, informeaza Marca.

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- Michael Komaransky face afaceri cu monede virtuale, iar zilele trecute si-a vandut vila din Miami. A gasit un om intelegator, care a achizitionat imobilul in bitcoin. Cumparatorul anomin a platit pentru...

- Cimpul magnetic al Pamintului apara planeta noastra de vinturile solare, extinzindu-se mii de kilometri in spațiu. Magnetizmul sau afecteaza aproape orice facem in viața de zi cu zi: de la comunicațiile globale pina la folosirea electricitații. Potrivit Daily Mail, cimpul magnetic este foarte important…

- La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul, potrivit The Guardian . Problema cea mai spinoasa este…

- Dinya Rasool, în vârsta de 18 ani, a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. Chipul i s-a umflat de trei ori mai mult fața de marimea normala și pentru o perioada de timp nu a putut vedea. ,,Fața îmi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul îmi pulsa…

- Australian Open: Meciul Simonei Halep cu Naomi Osaka se va disputa luni Organizatorii de la Australian Open au anuntat programul zilei de luni, meciul dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (71 WTA) urmand sa fie ultimul meci al zilei (n.r. al patrulea) de pe "Margaret Court Arena". Inainte…

- Skygofree, cel mai periculos virus care ataca WhatsApp. Experții de la Kaspersky Lab au descoperit un nou malware, botezat Skygofree și care era ascuns pe unele site-uri din Italia, care ataca dispozitivele Android. Virusul poate inregistra activitatea de pe Whatsapp a utilizatorului, atunci cand este…

- In cele mai multe avioane, cafeaua servita de stewardese nu este preparata cu apa imbuteliata, ci cu apa potabila din aeronava, scrie click.ro. Grav este ca aceasta nu este intotdeauna o sursa sigura pentru sanatate. Citeste si Medicii avertizeaza: ce sa eviti la micul dejun ca sa nu ajungi…

- Jeanette Cadden a scris mai multe mesaje ofensatoare despre tigani romani, intr-unul din mesaje numindu-i, intr-o traducere aproximativa "gunoaie nenorocite", relateaza Daily Mail. Cadden a fost gasita vinovata de abatere abuziva dupa ce un cetatean a alertat conducerea politiei cu privire la postarile…

- In acest moment, apartementul cu vedere la ocean este listat pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai putin decat la sfarsitul anului trecut, scrie wowbiz.ro. Scaderea a aparut chiar in perioada in care omul de fotbal era eliberat conditionat. Citeste si Cristi…