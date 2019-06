Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, fost ministru de Externe și suporter inflacarat al Brexit, a caștigat joi un al patrulea scrutin organizat de Partidul Conservator pentru desemnarea succesorului Theresei May la șefia partidului și a guvernului. La urmatoarea runda de alegeri interne raman in cursa, alaturi de Boris Johnson,…

- „Dorința mea este sa ieșim din Uniunea Europeana de Halloween, in data de 31 octombrie”, a declarat Johnson.„Modalitatea prin care ne putem face prietenii și partenerii sa ințeleaga cat de serioși suntem este sa abandonam infrangerea și negativismul și sa ne pregatim serios și cu incredere…

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii, a declarat luni ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana în data de 31 octombrie, cu sau fara un Acord, relateaza Mediafax citând BBC. „Dorința mea este sa…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…

- Theresa May a renuntat, in lacrimi, la efortul de a produce Brexit, anuntandu-si demisia si deschizand drumul unei competitii haotice pentru postul de lider al Partidului Conservator si perspectivelor mai mari de iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord. La doar cateva ore dupa ce Theresa…

- Michael Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, a exprimat speranta ca partidele din Marea Britanie vor ajunge saptamana aceasta la un acord privind retragerea din Blocul comunitar, informeaza publicatia EUObserver potrivit mediafax. "Mingea este in terenul Marii Britanii", a declarat…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…