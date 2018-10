Jeremy Hunt, ținta criticilor după o gafă diplomatică Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a devenit tinta criticilor in mediul diplomatic mondial dupa ce a comparat Uniunea Europeana cu Uniunea Sovietica in timpul discursului sau din cadrul congresului Partidului Conservator britanic, desfasurat duminica, transmite AFP. In interventia sa, Hunt a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa ''pedepseasca'' Regatul Unit pentru decizia sa de a parasi blocul comunitar, el facand o paralela cu Uniunea Sovietica, ce incerca sa-si impiedice cetatenii sa plece din tara. Peter Ricketts, secretar permanent in Foreign Office intre 2006 si 2010, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

