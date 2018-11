Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a declarat sambata, la o conferinta de securitate la Manama, in Bahrain, ca responsabilii in cazul mortii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi judecati in Arabia Saudita, iar procesul va fi de lunga durata, scrie Reuters.

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite Adel al-Jubeir a declarat marti ca regatul s-a angajat intr-o "ancheta cuprinzatoare" in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Reuters.

- Premierul olandez Mark Rutte a declarat, sambata, ca este nevoie de continuarea anchetei in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce Arabia Saudita a admis ca acesta a murit in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza Mediafax citand agenția Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.In cazul unui discurs tinut in orasul…

- Ministrul olandez de finante, Wopke Hoekstra, si-a anulat participarea la o reuniune pe tema investitiilor ce va avea loc saptamana viitoare la Ryad, iar o misiune comerciala olandeza in Arabia Saudita, prevazuta in noiembrie, a fost suspendata, in contextul preocuparilor referitoare la disparitia…

- Matthew Hedges, doctorand al Universitatii Durham (Nord-Estul Angliei), a fost arestat pe aeroportul din Dubai in data de 5 mai, dupa ce s-a dus in Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre politica externa si strategia tarii in termeni de securitate. De atunci incoace, studentul se afla…