Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul venezuelean Juan Guaido, seful legislativului care s-a autoproclamat miercurea trecuta presedinte interimar, a cerut miercuri 'mai multe sanctiuni' din partea Uniunii Europene impotriva regimului presedintelui socialist Nicolas Maduro, intr-un interviu acordat publicatiei germane…

- Secretarul interimar al apararii al SUA, Patrick Shanahan, a refuzat marti sa confirme eventualitatea desfasurarii, pe fondul crizei venezuelene, a unui contingent militar in Columbia, dupa cum a lasat "in mod accidental" sa se inteleaga, cu o zi inainte, consilierul pentru probleme de securitate…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a lansat joi un apel Organizatiei Statelor Americane (OSA) la recunoasterea lui Juan Guaido ca "presedinte interimar al Venezuelei", dar fara sa obtina unanimitatea celor 34 de membri activi ai acestei institutii, relateaza AFP. In cursul unei…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a invitat - joi, in marja Forumului economic mondial de la Davos -la "dialog" in Venezuela pentru a se evita o "escaladare" a tensiunilor care ar putea duce la "dezastru" in aceasta tara, potrivit AFP. "Speram ca dialogul sa fie posibil pentru a…

- Secretarul britanic pentru inchisori, Rory Stewart, a declarat ca astfel de sentinte sunt "suficient de lungi incat sa te afecteze, dar nu suficient de lungi pentru a te vindeca". Daca eliminarea sentintelor sub sase luni va fi aprobata, mii de prizonieri ar putea fi eliberati. Aproximativ…

- Statele Unite au emis noi sanctiuni impotriva Venezuelei, din cauza coruptiei, avand ca tinta sapte indivizi si 24 de entitati, printre care si firma privata Globovision Tele, conform site-ului Trezoreriei americane, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Locuri de care trebuie sa te…

- Mai mulți politicieni europeni de rang inalt au declarat marți ca Uniunea Europeana ia in considerare impunerea unor noi sancțiuni Rusiei, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate…

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters preluata de Agerpres Perry, care efectueaza…