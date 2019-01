Stiri pe aceeasi tema

- Doi fosti directori ai serviciilor britanice de securitate, sustinatori ai Brexitului, apreciaza ca acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana - a carui ratificare premierul Theresa May urmeaza sa incerce sa o obtina saptamana viitoare in Camera Comunelor - constituie o amenintare la adresa…

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…

- Theresa May, premierul britanic, a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Parlamentul britanic va bloca un Brexit fara acord, a declarat Amber Rudd, Secretarul pentru Piata Muncii si Pensii din Marea Britanie, scrie Politico, preluat de News.ro. Ea devine astfel primul ministru care exclude oficial un Brexit fără acord, subminând poziţia prim-ministrului…

- La doar cateva ore dupa ce Theresa May a prezentat acordul pentru Brexit și a reușit sa obțina numarul necesar de voturi pentru a-l trece de guvern și a-l trimite in Parlament, mai mulți membri cheie ai guvernului ei au demisionat. Valul de demisii i-a inclus pe secretarul pentru Brexit, Dominic Raab,…

- Ministrul britanic insarcinat cu Irlanda de Nord, conservatorul Shailesh Vara, si ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, si-au anuntat joi demisia, din cauza dezacordului sau fata de proiectul acordului Brexitului incheiat de Guvernul britanic cu Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…