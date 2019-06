Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Duminica, pretendenții la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au înfruntat cu privire la viziunea lor asupra Brexitului într-o prima dezbatere televizata, în absenta favoritului Boris Johnson, potrivit La Libre, citat de Rador.Confruntarea, uneori dura, a opus timp…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru a-i succede Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, în cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, scrie Agerpres citând DPA si Reuters.Anuntul a fost…

- Anuntul a fost facut luni seara de grupul parlamentar conservator, reunit in asa-numitul ''Comitet 1922'', care supervizeaza intregul proces al alegerilor, dupa ce Theresa May a demisionat din functia de lider al conservatorilor. Printre candidatii la succesiunea sa se numara fostul ministru de externe…

- Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor, dar va ramane prim-ministru interimar pana la numirea succesorului sau, un proces despre care partidul a spus ca va fi finalizat pana la sfarsitul lunii iulie. Fostul ministru de externe Boris Johnson, succesorul acestuia,…

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…

- "Exista dorința unei noi abordari, a unui nou leadership" pentru urmatoarea faza a negocierilor pentru Brexit care ar trebui sa determine viitoarea relație a Marii Britanii cu UE, le-a spus aceasta, potrivit acestui comunicat. "Nu voi fi un obstacol", a adaugat ea. Cine sunt principalii pretendenți…