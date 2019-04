Președintele Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat sambata ca premierul Theresa May nu a modificat inca „liniile roșii” care au impiedicat adoptarea Acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Declarațiile lui Corbyn vin dupa o noua runda de discuții menite sa ajute la depașirea impasului in care se afla Brexit. Negocierile dintre cei doi au loc in contextul in care ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar ar urma sa aiba loc pe 12 aprilie, iar Guvernul May nu a reușit sa convinga Parlamentul sa adopte un acord cu Uniunea Europeana…