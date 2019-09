Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Marea Britanie, va organiza o conferința telefonica cu reprezentanți ai altor partide de opoziție, pentru a discuta despre evitarea unui Brexit fara Acord și posibilele alegeri anticipate, relateaza Reuters, conform Mediafax.Reprezentanții opoziției doresc…

- Riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord a crescut, a avertizat Comisia Europeana intr-o comunicare publicata miercuri, in contextul in care Marea Britanie se adanceste intr-o criza politica ce ar putea conduce la alegeri legislative anticipate, transmite…

- Azi vom vedea ce vor decide parlamentarii britanici, cei care, in disperare de cauza, beneficiind de sprijinul a 21 de deputati din tabara conservatorilor, l-au pus pe Boris Johnson in fata primului sau esec in atat de scurta sa cariera de prim-ministru.

- Liderul laburist, Jeremy Corbyn, le-a transmis miercuri partidelor din opoziție ca formațiunea sa nu va cadea in ”capcanele lui Boris Johnson” și nu va sprijini convocarea de alegeri anticipate pana nu va fi sigur ca amenințarea privind un Brexit fara acord nu va fi inlaturata, potrivit MEDIAFAX.Corbyn,…

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Marea Britanie, a declarat marți ca este pregatit sa lupte in alegerile generale, dar prioritatea sa este sa previna producerea unui Brexit fara Acord, conform MEDIAFAX.„Vrem alegeri generale, la fel cum vor toate partidele”, a transmis liderul Partidului…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a anuntat marti ca va face tot posibilul pentru a bloca producerea unui Brexit fara acord, relateaza agentia Reuters si cotidianul The Independent preluat de mediafax."Lupta pentru a opri un Brexit fara acord nu este intre cei care vor…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, aflat in opozitie, a spus ca va face tot ce este necesar pentru a preveni ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord.Laburistul se intalneste marti cu mai multi parlamentari pentru a discuta tacticile, scrie Reuters. Prim-ministrul…

- Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, a informat miercuri ca va cere o moțiune de cenzura impotriva guvernului Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord, relateaza Mediafax citand site-ul postului CNN.