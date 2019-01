Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa "santajeze" parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Jeremy Corbyn…

- Deputati conservatori i-au cerut premierului Theresa May sa stabileasca un termen pentru a demisiona in schimbul oferirii sustinerii in Parlament pentru Acordul pe tema Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times.Unii parlamentari i-au transmis Theresei May ca…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca parlamentul de la Londra va vota termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana inainte de Craciun, informeaza duminica dpa. ''Ziua de astazi marcheaza...

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie de la Londra, a declarat ca un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana este "o optiune pentru viitor", dar nu una pentru prezent, informeaza postul Sky News.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine…