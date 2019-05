Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat duminica seara ca alegerile europarlamentare au intarit ideea ca ar trebui organizat un nou referendum pe tema Brexit, dupa ce partidul condus de prim-ministrul Theresa May s-a situat pe al cincilea loc, relateaza Reuters.

- Liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn a declarat ca publicului britanic trebuie sa i se ceara din nou sa-si dea verdictul asupra Brexitului, fie prin intermediul unor alegeri generale, fie al unui al doilea referendum, relateaza Reuters citat de Agerpres .

- Liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn a declarat ca publicului britanic trebuie sa i se ceara din nou sa-si dea verdictul asupra Brexitului, fie prin intermediul unor alegeri generale, fie al unui al doilea referendum, relateaza Reuters. "Cu conservatorii in curs de dezintegrare…

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. În discursul sau sustinut marți, May a spus ca propune un nou acord cu privire la Brexit, care va contine un plan de 10 puncte pentru negocierile din viitor. De asemenea, noul plan include si propunerea organizarii unui al doilea referendum, care va permite…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului, in incercarea de a depasi impasul in care se afla discutiile cu Partidul Laburist de opozitie, potrivit unui articol aparut in ziarul the Telegraph,…

- Aproximativ 60-70 de parlamentari laburiști din opoziția britanica se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexitul, a declarat duminica laburista Caroline Flint, citata de Reuters. Saptamâna aceasta Partidul Laburist a anunțat ca va susține o a doua consultare populara privind…

- Cel putin 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opozitie, se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat duminica parlamentara laburista Caroline Flint, informeaza Reuters. La inceputul acestei saptamani, Partidul Laburist a anuntat ca ar sustine organizarea…