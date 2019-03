Jeremy Corbyn a fost lovit cu un ou n timpul unei vizite n nordul Londrei

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au votat miercuri seara o serie de amendamente pentru a pava calea urmatorilor pasi care trebuie facuti în procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. potrivit Euronews, citat de Rador.Numai doua din cele cinci amendamente supuse votului au fost adoptate,…

- Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa…

- Șapte parlamentari și-au dat demisia din Partidul Laburist din cauza modului în care liderul partidului, Jeremy Corbyn, a abordat Brexitul. De asemenea, aceștia acuza formațiunea de antisemitism și de bullying, relateaza Reuters.Plecarea celor șapte subliniaza frustrarea crescânda fața…

- Deputatii britanici se pronunta joi asupra a trei amendamente ale planului iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) al premierului Theresa May, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza Reuters potrivit news.roUn amendament, propus de catre Partidul Laburist…

- Jeremy Corbyn și-a exprimat susținerea fața de propunerea de a forța organizarea unui al doilea referendum prin care sa fie consultata populația cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Corbyn a cedat în fața presiunii exercitate de Partidul Laburist și de membrii Parlamentului…

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…