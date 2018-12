Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Alianței Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, va efectua o vizita ofiala in Georgia in martie 2019, a informat joi ministrul georgian de Externe, David Zalkaliani, relateaza site-ul agenției Tass.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat miercuri ingrijorarea in legatura cu momentul ales de Pristina pentru a transforma Forta de Securitate din Kosovo (KSF) intr-o armata nationala, avand in vedere deteriorarea relatiilor deja fragile cu Serbia vecina, relateaza agenția DPA, citata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat marti sprijinul in domeniul militar si cel al securitatii pentru Libia, relateaza agentia Xinhua preluata de Agerpres. Stoltenberg s-a exprimat in cadrul unei intalniri la sediul NATO din Bruxelles cu premierul libian Fayez Serraj, sustinut…

- Exista dovezi ca presedintele URSS, Mihail Gorbaciov, a primit asigurari ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu se va extinde spre Est, a declarat miercuri seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, comentand o afirmatie facuta anterior de secretarul…

- Serbia si Alianta Nord-Atlantica pot lasa in urma trecutul si amintirea bombardamentelor NATO din 1999, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in aceasta tara din Balcani, relateaza AFP, informeaza Agerpres.ro. 'Stiu ca NATO ramane un subiect controversat…

- La Bruxelles continua reuniunea ministrilor apararii din tarile NATO, care vor discuta, printre altele, de unul din cele mai ample exercitii militare din istoria Aliantei, care se va desfasura in Norvegia. Ministrii apararii, reuniti la Bruxelles, vor evalua stadiul implementarii posturii de descurajare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica sprijinul exprimat in cursul referendumului organizat duminica referitor la schimbarea numelui Macedoniei, apreciind ca este o "ocazie istorica" de a pune capat diferendului cu Grecia, transmite AFP. "Lansez un apel tuturor liderilor politici…