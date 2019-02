Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anuntat sambata, pe Twitter, ca ”la 6 februarie vom scrie istorie: aliatii din cadrul NAO vor semna protocolul de aderare cu viitoarea Republica Macedonia de Nord cu ministrul (macedonean) de Externe Nikola Dimitrov”. Ceremonia urmeaza sa aiba loc la cartierul…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, a anunțat sambata ca protocolul de aderare a Republicii Macedonia de Nord la NATO urmeaza sa fie semnat pe data de 6 februarie, dupa ce Skopje și Atena au ajuns recent la un acord pentru soluționarea disputei privind numele Macedonia."Pe…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.

- Marea Britanie a facut apel Rusiei sa nu il foloseasca pe Paul Whelan, cetateanul american retinut pentru spionaj in Moscova, drept pion in disputa diplomatica dintre cele doua tari, relateaza Euronews.

- Capitanul echipei de fotbal a Croatiei, Luka Modric, a fost desemnat, joi, cel mai bun sportiv din Balcani in 2018, in ancheta agentiei bulgare BTA, in timp ce jucatoarea romana de tenis Simona Halep a ocupat locul al treilea. Modric a jucat in 2018 finala Cupei Mondiale din Rusia cu nationala…

- Menținerea sau incetarea Tratatului INF (Fortelor nucleare intermediare) nu va afecta in niciun fel planurile privind Europa ale președintelui rus Vladimir Putin. Comentand pentru obozrevatel.com posibila ieșire a SUA din Tratatul INF, istoricul american de origine rusa, Yuri Felshtinsky, a remarcat…

- Statele NATO au cerut luni Rusiei sa elibereze imediat navele si marinarii sechestrati în Strâmtoarea Kerci si sa acorde Ucrainei acces neîngradit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg.