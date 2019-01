Stiri pe aceeasi tema

- Romania este un aliat foarte apreciat si contribuie la securitatea noastra comuna in multe moduri diferite, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru Antena 3, mentionand atat cooperarea cu Alianta Nord-Atlantica in unitati de pe teritoriul tarii, cat…

- Un mesaj fals despre apa presupus contaminata de la robinet a devenit viral pe grupurile de parinti din Capitala. Mesajul, avand inclus un link catre site-ul Apa Nova, ii avertiza pe bucuresteni ca, "in urma unui incident chimic sau...

- ​Conventia Nationala a Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), la care vor participa aproape doua mii de delegati, are loc astazi, la Bucuresti, urmând a fi alese structurile de conducere ale formatiunii politice. Fostul premier, care în prezent este doar membru al Partidului…

- Viceamiralul Alexandru Mirsu, seful Statului Major al Fortelor Navale a prezentat marti 22 ianuarie 2019 ministrului Apararii Nationale, domnul Gabriel Beniamin Les, bilantul Fortelor Navale pentru anul 2018, precum si obiectivele propuse pe termen scurt, mediu si lung. La sedinta de bilant au participat…

- Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Cluj, Amalia Gurzau, în toate cazurile vor fi luate masuri ca orele sa poata fi recuperate de elevi. "În comuna Bobâlna scoala gimnaziala este închisa luni, nu se tin ore din cauza zapezilor.…

- Administrația Statelor Unite a transmis felicitari, cu ocazia Zilei Naționale, romanilor și Romaniei, țara noastra fiind considerata „un aliat puternic”. De asemenea, Washingtonul a annunțat ca va susține in continuare autoritațile de la București in respectarea normelor democratice. „In numele Administratiei…

- "Statele Unite vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei noastre si baza cresterii economice si prosperitatii", afirma Pompeo in mesajul transmis in numele Guvernului SUA. El felicita poporul roman…