Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Intr-un interviu acordat duminica agentiei de presa turce Anadolu, Stoltenberg a declarat ca incurajeaza "dialogul in curs" intre Turcia si SUA cu privire la S-400, dar ca saluta si "discutiile despre o posibila achizitionare de catre Turcia a sistemelor americane Patriot", in incercarea de a determina…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intreprinde luni o vizita la Ankara, in contextul unei dispute tot mai aprinse intre Turcia si SUA in legatura cu preconizata achizitie de catre partea turca a sistemului de rachete sol-aer S-400, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. Stoltenberg…

- Vice-președintele Mike Pence avertizeaza Turcia ca achiziționarea sistemului rusesc antiaerian de rachete este vazuta ca o amenințare de catre Washington, la adresa aeronavelor americane, potrivit BBC News.Acesta a declarat ca Turcia trebuie sa aleaga între a ramâne un membru NATO…

- "In asteptarea unei decizii fara echivoc din partea Turciei, care trebuie sa renunte la sistemul S-400, livrarile si activitatile legate de operationalizarea capacitatii avioanelor F-35 ale Turciei au fost suspendate", potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, locotenent-colonelul Mike Andrews,…

- Statele Unite au suspendat livrarea în Turcia a echipamentelor necesare avioanelor militare multirol F-35, în contextul tensiunilor generate de cumpararea sistemului antiaerian rus S-400, afirma surse citate de agentia de presa Reuters. Washingtonul a înstiintat Administratia…

- Turcia si Statele Unite negociaza oferta Washingtonului privind vanzarea unor sisteme de rachete Patriot catre Ankara, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Seful diplomatiei turce a facut aceste precizari, citate de agentia publica Anadolu, dupa ce Bloomberg…