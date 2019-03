Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat luni angajamentul organizatiei de a include Georgia in randurile sale, in pofida opozitiei puternice a Moscovei, relateaza APP si AFP. Stoltenberg s-a aflat la Tbilisi pentru a asista la exercitiile militare comune NATO-Georgia,…

- Record de caldura stabilit in Marea Britanie, primavara precoce in Franta sau Scandinavia si ninsoare in Turcia si in Grecia - vremea este cu susul in jos in Europa in aceasta luna februarie, un posibil nou semn al dereglarilor climatice, relateaza marti AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii…

- Ministrul ucrainean al apararii, Stepan Poltorak, aflat, joi, la sediul NATO din Bruxelles, a anuntat ca, în cursul anului 2019, Alianta îsi va spori prezenta navala în Marea Neagra, anunța RBC citat de Rador. În plus, potrivit ministrului, "NATO solicita ferm ca…

- „Bacsisul nu ar trebui sa se supuna cotei de TVA, pentru ca nu este asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii si, ca urmare, bacsisurile oferite de clienti se distribuie angajatilor de catre conducerea operatorului economic”, a afirmat Petrescu. Potrivit acestuia, veniturile…

- Situatia din Venezuela, unde seful statului Nicolas Maduro a respins ultimatumul tarilor europene de a organiza noi alegeri prezidentiale, este discutata luni in capitala canadiana Ottawa de ministrii de externe din Grupul de la Lima (Canada si 13 state latino-americane), transmit AFP si Reuters.…

- "NATO a sporit prezenta in regiunea Marii Negre din punct de vedere terestru, de exemplu prin noua prezenta multinationala de la Craiova, avem mai multa politie aeriana si am sporit prezenta navala cu nave din statele aliate in Marea Neagra. De asemenea, analizam si masuri alternative pentru a ne…