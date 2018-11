Stiri pe aceeasi tema

- China a avertizat marti ca nu va accepta niciun fel de 'santaj' din partea SUA, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat luni Beijingul si Moscova cu consolidarea arsenalului nuclear al Statelor Unite, la doua zile dupa anuntul privind intentia SUA de a se retrage din Tratatul (ruso-american)…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia, a anuntat presedintele american, acuzand Moscova ca l-a incalcat ”ani de-a randul”. Tratatul INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune a fost semnat in 1987 de catre Ronald…

