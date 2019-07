Stiri pe aceeasi tema

- Stela Enache este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara a anilor 80. Are in continuare un succes rasunator și urca des pe scena, in fața publicului. Interpreta a facut dezvaluiri emoționante despre soțul ei, care s-a stins din viața in urma cu 10 ani. Florin Bogardo s-a stins din viața…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata duminica intr-un accident de autocar care a avut loc intr-o zona rurala din vestul Venezuelei, informeaza luni AFP, citand surse din politie scrie Agerpres. "Paisprezece decese au fost constatate la locul accidentului. Treizeci si trei de raniti au…

- Marcel Ionel Lepa, cel care l-a impușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei, a avut un plan bine pus la punct in incercarea de a scapa de sutele de polițiști care l-au cautat timp de doua zile. Știa bine zona in care s-a ascuns, a avut un prieten care l-a ajutat și a sperat ca poate scapa ajungand…

- Doua echipe din Alba care au reprezentat județul la faza interjudețeana a concursului “Cu viața mea apar viața” au reușit sa ocupe prima poziție a clasamentului atat la liceu cat și la gimnaziu. ”Echipele care au reprezentat județul Alba la faza interjudețeana la concursul “Cu viața mea apar viața”…

- Studioul Warner Bros. a incheiat un contract cu actorul Robert Pattinson, in virtutea caruia protagonistul filmelor din franciza "Twilight" va interpreta rolul principal in lungmetrajul "The Batman", a anuntat vineri site-ul revistei Variety.

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, 'Stan Lee's Superhero Kindergarten', ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety.

- Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania, a fost internat la Spitalul Floreasca, ieri, dupa ce a suferit doua stopuri cardiace, unul in timpul zilei si unul noaptea. Surse medicale...

- Deputatul PSD de Prahova Laura Moagher, inițiator a numeroase acțiuni dedicate tinerilor, puncteaza rolul incontestabil al noii generații in dezvoltarea țarii. Mesajul este transmis cu prilejul Zilei Naționale a Tinerilor, celebrate anual pe data de 2 mai. "La multi ani, tinerilor romani ! De Ziua Nationala…