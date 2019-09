Stiri pe aceeasi tema

- Pop-starurile Jennifer Lopez si Shakira vor asigura show-ul, foarte asteptat de milioane de telespectatori, din pauza urmatorului Super Bowl, marea finala a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), care va avea loc pe 2 februarie la Miami, informeaza AFP. Jennifer Lopez, care savureaza in prezent…

- Orchestra Nationala a Frantei va sustine vineri, 6 septembrie, un concert la Sala Palatului, cu incepere de la ora 19.30. In program: „Poemul simfonic Mazeppa” si „Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in la major”, de Liszt, „Tablouri dintr-o expozitie”, de Musorgski/ Ravel. La pian va fi Evgeny…

- Anul acesta, Andre Rieu ii invita pe timisoreni sa-si incalte pantofii de dans. Concertul de vara intitulat "Invitație la dans", pe care celebrul muzician olandez il va sustine la Maastricht, in fata publicului meloman din ... The post Andre Rieu ii invita pe timisoreni la dans appeared first on Renasterea…

- Dupa ce și de dimineața ploaia a stricat mult din fastul momentului reconstituirii intrarii trupelor romane in Timișoara, in urma cu 100 de ani, concertul serii a fost in pericol din cauza unei averse. The post Rafalele de ploaie, la un pas sa strice concertul de Ziua Timișoarei. Video! appeared first…

- Mult așteptatul concert al lui Bon Jovi din Piața Constituției pare sa fi fost o dezamagire pentru unii dintre fani. Pe de alta parte, sunt și fericiți care susțin ca a fost un concert pe cinste.

- Jennifer Lopez iși dorește foarte mult ca anul viitor sa cante in pauza de jumatate de ora a Super Bowl, eveniment cu insemnatate mare atat pentru ea, cat și pentru logodnicul ei, Alex Rodriguez, potrivit contactmusic.com. Cantareata in varsta de 49 de ani a declarat ca participarea la acest eveniment,…

- Nicki Minaj, celebra pentru versurile sale explicite, urma sa susțina in premiera un concert, pe 18 iulie, in Arabia Saudita. Rapperița a fost invitata sa concerteze la Jeddah Season Festival, unde vor mai sustine recitaluri Liam Payne si Steve Aoki. Acest fapt a starnit insa controverse pe retelele…

- Wonder a anuntat acest lucru sambata, in timpul recitalului de la festivalul British Summer Time Hyde Park. El a explicat ca va sustine inca trei show-uri inainte de a fi supus interventiei, in luna septembrie.„Ce se va intampla este asta: voi fi operat”, a spus el in fata multimii. „Nu…