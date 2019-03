Diva latino Jennifer Lopez si Alex Rodriguez, fostul star ale baseball-ului american, unul dintre cele mai celebre cupluri din ultimii doi ani, si-au confirmat sambata logodna pe Instragram, transmite duminica AFP. Fiecare a postat pe contul sau de Instragram o fotografie a mainilor lor, pe fundalul unui apus de Soare, in care iese in evidenta inelul cu un diamant urias pus pe inelarul de la mana stanga al lui J-Lo. In timp ce cantareata a postat fotografia fara niciun comentariu, insotita doar de emoticoane in forma de inima, iubitul ei a mers putin mai departe postand alaturi de fotografie comentariul…