Jennifer Lopez și Alex Rodriguez sunt unul dintre cele mai hot cupluri de peste Ocean. La inceputul acestui an, celebra diva pop și iubitul sau și-au cumparat apartament de 15 milioane de dolari, in centrul Manhattanului! Cu toate acestea, JLO nu primise inelul de logodna.

Iata insa ca, recent, o postare a lui A-Rod de pe Instagram a agitat din nou apele. Aflat cu iubita lui la un meci de baseball, Rodriguez a facut un filmuleț, in care o roaga pe Jennifer sa faca semnale tipice jocului de baseball. In momentul in care Jennifer ridica mana dreapta și incepe sa gesticuleze... Surpriza!…