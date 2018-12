Stiri pe aceeasi tema

- Noul videoclip al formației Coma, ”Icar”, este cadoul trupei de Moș Nicolae, in care actorul Marius Manole interpreteaza un dublu rol, potretizandu-i pe Icar și pe Minotaur. Conform promisiunii facute anterior, trupa a adus fanilor un videoclip nou in ghetuțe, inspirat de mitologia greaca. In clipul…

- Katy Perry nu s-a mai uitat la bani și a supralicitat pentru iubitul ei. Cantareața a platit 50.000 de dolari pentru o intalnire de 45 de minute cu Orlando Bloom, doar pentru ca nu a vrut ca alta femeie sa se vada cu el. Ei bine, totul s-a intamplat la un eveniment caritabil. Katy a... Read More Post-ul…

- Cel mai tare live e cel pe care il traiești. Intr-o lume in care viața se deruleaza pe ecranele telefoanelor, in care zambetele și discuțiile sunt tot mai mult inlocuite de filtrele aplicațiilor, piesa „Traiește frumos” a fost foarte bine primita de public și intens distribuita in mediul online. Videoclipul…

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor si adolescentilor din Romania, lanseaza o noua piesa, “Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunta a fi inca un hit al Generatiei Z, cu un mesaj puternic si emotionant. In PREMIERA, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a anunțat ca a convertit la islamism și le-a mulțumit musulmanilor pentru sprijinul lor. Artista, cunoscuta mai ales pentru versiunea sa a hit-ului din 1990 compus de Prince – piesa Nothing Compares 2 U, a spus ca și-a schimbat numele in Shuhada. Ea a spus ca decizia…

- Este foarte greu sa crezi ca Jennifer Lopez are intr-adevar 49 de ani, judecand dupa ultima fotografie pe care a postat-o pe contul de Instagram. Mai e și mama, pe deasupra, de gemeni. Cantareața a starnit o mulțime de reacții puternice, dupa ce s-a fotografiat intr-o rochie grena, mulata pe corp, incordandu-și…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez a cazut in șezut pe scena, sambata seara, in timp ce susținea un concert in Las Vegas. Artista interpreta o melodie din albumul „Dance Again... the Hits”.