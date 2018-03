Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Crin Antonescu sustine ca atât Victor Ponta, cât si Liviu Dragnea, au spus parti de adevar în razboiul lor legat de cine a avut legaturi si a colaborat cu asa-numitul &"stat paralel&".

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Ion Cristoiu pe tema situației interne din PSD și in care prezinta planul pe care și le-a facut Liviu Dragnea prin organizarea Congresului.Evenimentul Zilei: In orice moment, membrii acestui organism (Biroul…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- Claudia Pavel rupe tacerea dupa ce s-a spus ca are o relație cu Cazacu. Artista a fost eliminata de la Exatlon, in urma cu ceva timp, iar acum a vorbit despre cum a fost experiența pentru ea, dar și despre zvonurile cum ca intre ea și Catalin ar fi mai mult decat o prietenie. Intrebata și despre relația…

- Din cauza menținerii unui tarif nejustificat de inalt la gaze, consumatorul acestui combustibil a achitat cu circa un miliard de lei mai mult, afirma expertul in economie Veaceslav Ionița. In ultimii ani conjunctura pieței resurselor energetice primare a fost favorabila pentru consumatorul moldovean.…

- Sunt frumoase, arata super bine și sunt invidiate de femei din intreaga lume. Celebritatea de care se bucura „ingerașii” Victoria’s Secret vine insa la pachet cu multe sacrificii. Se pune foarte mult accent pe aspectul lor fizic, de aceea supermodelele pastreaza un ritual riguros de infrumusețare de…

- Noul sezon ”In puii mei!” are premiera in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Sub sloganul ”Te uiți o seara, razi o saptamana”, show-ul vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatori.

- Jurnalista Sorina Matei anunța difuzarea unui interviu cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, unul dintre celebrii fugari din Romania. In interviu, Elan Schwartzenberg va vorbi despre relația cu serviciile secrete, cu oamenii politici, dar și despre fuga din Romania. Citește și: Iohannis,…

- Acuzații șocante ies la iveala! S-au jurat cu mana pe inima ca intre ei e o iubire adevarata, chiar daca ea are 60 de ani și el doar 48. Acum ies la lumina detalii șocante despre cei doi!

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Fostul mare internațional Florin Raducioiu (foto 1 - îmbrațișat de Adrian Ilie și de Gheorghe Hagi dupa golul marcat Spaniei, la CE din 1996) a explicat pentru prima data motivul pentru care a ramas în folclor, din cauza erorilor de exprimare

- Daca vicepremierul Paul Stanescu sustinea ca partidul va discuta in cadrul Biroului Permanent despre dezvaluirile aparute in presa cu privire la abuzurile DNA, ministrul Apararii, Mihai Fifor sustine ca subiectul nu a fost abordat in cadrul sedintei.“S-a discutat despre agenda legislativa”,…

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a oferit primele declaratii cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun…

- Dinamoviștii se roaga ca rivala FCSB s-o bata pe Lazio! Ce-i motiveaza sa-și susțina dușmanii. Dinamo vrea sa profite de programul incarcat al rivalei. In ettapa urmatoare e programat derby-ul Dinamo – FCSB, iar elevii lui Vasile Miriuța, care trag cu dinții de un loc in play-off, se roaga ca rivalii…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Sony a anunțat ca va lansa o noua pereche de caști, Gold Wireless Headset, pentru PlayStation 4 și PlayStation VR in Europa și Statele Unite. Noile caști au un design regandit, sunt mai performante și comfortabile, extind Wireless Headset 2.0 și au suport pentru 7.1 virtual surround sound…

- Un accident cu sase victime, dintre care doi copii, s-a produs joi seara la Brasov, o masina fiind proiectata intr-un grup de pietoni care traversau strada Sase persoane au fost ranite, joi seara, in jurul orei 20.00, in centrul Brasovului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea…

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii ’80 un cuplu frumos, insa artistul nu a evitat sa vorbeasca prea mult despre relatia cu cantareata. Despre idila lor s-a scris foarte mult, dar amandoi au fost foarte secretosi. Pana acum cand actorul a rupt tacerea. A

- O colectie de oase descoperite accidental de un fermier in Northumberland ii apartin unui tanar care a trait acum 3.500 de ani. Potrivit cercetatorilor, acesta a fost un barbat frumos, care avea un „zambet perfect, irezistibil”. S-a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a fost analizata, folosind tehnici…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a intalnit pe fostul selectioner al echipei nationale si cum a reactionat fiul ei dupa cand si-a intalnit tatal dupa o pauza de un an. A

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Președintele PNL Dambovița, Marius Caraveteanu alaturi de vicepresedintele Adrian Chitescu, a susținut o conferința de presa in cadrul careia a abordat o serie de subiecte legate de ultimele evenimentele de la nivel național intitulandu-le” Joaca de-a guvernarea”. Liderul liberal dambovițean, Marius…

- Turcia a afirmat, joi, ca declaratia secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, cu privire la negarea construirii unei forte de frontiera, este importanta, insa Ankara nu va pastra tacerea in fata entitatilor care ii vor ameninta granitele, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinând necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale

- Sotia lui Eugen Stan, politistul-pedofil ale carui fapte au uimit și revoltat intreaga Romanie face declaratii incredibile. Femeia este profund afectata de cele intamplate și susține ca barbatul avea un comportament deplasat și in timpul casniciei cu aceasta.

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- De-a lungul anilor, filmele americane au reusit sa surprinda dragostea intr-o maniera "magica". De cate ori nu ai privit micul ecran, visand si tu la o iubire perfecta ca protagonistilor dintr-o pelicula romantica?

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identifiat aspectul care a ajutat-o pe romanca sa ajunga pe primul loc in clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam ca nu iși simte jocul, așa ca ceda destul de rapid. Anul acesta a fost…

- Dan Petrescu a implinit 50 de ani azi și a acordat un interviu eveniment pentru Gazeta Sporturilor. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre echipa naționala, pe care putea s-o preia inaintea lui Cosmin Contra, și a spus ca ar fi facut alta strategie fața de actualul selecționer. "Inceputul lui Contra…

- Mijlocașul de 27 de ani Catalin Golofca rupe tacerea intr-un interviu, oferit in exclusivitate Gazetei, in care vorbește despre experiența de la FCSB, recunoaște ca a fost lucrat de oameni din interior și comenteaza declarația patronului "credea ca toate curvele de aici sunt ale lui". - Catalin, perioada…

- Președintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, s-a aratat surprins de o serie de atacuri venite dinspre fostul prefect Pantelimon Manta. Pana la urma s-a aflat de unde vine supararea lui Manta. Fiul lui, Claudiu, a fost al doilea can...

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Gigi Becali susține ca Nicolae Dica a avut mana libera sa aleaga lotul pentru meciul cu Viitorul, ultimul din Liga 1 in acest an, insa a atras atenția ca FCSB nu are voie sa faca pași greșiți pe teren propriu. Patronul celor de la FCSB a adaugat ca il suna pe Dica doar pentru a afla echipa de start…